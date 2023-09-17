У вас есть всего 7 секунд! Какие цвета одежды лучше надевать на собеседование и что они означают

Волноваться перед собеседованием – нормальное состояние. Нужно держать под контролем множество моментов: следить, как вы говорите, как выглядит ваше резюме на фоне конкурентов, как вы отвечаете на вопросы рекрутеров или руководителей фирмы и прочее. Однако важно помнить еще об одном не менее важном, а возможно даже ключевом пункте – внешний вид.

По данным Forbes, у вас есть всего семь секунд, чтобы произвести хорошее первое впечатление. За такой промежуток времени невозможно продемонстрировать свои интеллектуальные способности и навыки, а потому "брать" нужно презентабельным внешним видом. Многое зависит от цвета одежды. Тот или иной оттенок может многое рассказать о человеке, а также добавить уверенности и харизмы или же, наоборот, убавить ее. Подробнее о выигрышных цветах для собеседования и их значении расскажем в материале OBOZREVATEL.

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Синий

Синий цвет – уникальный, ведь подходит абсолютно всем без исключения. Он говорит о том, что вы – стабильный, надежный человек, который демонстрирует спокойную организованность. В истории синий цвет играл важную роль в олицетворении определенных качеств. Например, в Средние века синий цвет в гардеробе означал, что вы богаты и влиятельны. Если вы проходите собеседование в более корпоративной обстановке, то классический темно-синий пиджак или костюм в целом будет наиболее удачным выбором. В таком луке вы будете буквально излучать уверенность.

Если же собеседование проходит в более творческой среде, то присмотритесь к голубым оттенкам, например, бирюзовому или небесному, которые будут более свежими и беззаботными. Кроме того, не забудьте выбрать синий цвет, который хорошо смотрится на вас и на вашем цвете кожи. Теплые оттенки кожи лучше всего смотрятся с темно-синим, тиловым или перистым. Обладательницам холодных оттенков кожи почти всегда подходят более глубокие и насыщенные синие цвета.

Серый

Серый цвет может показаться немного скучным, но он традиционен и работает как нейтральный цвет, который можно сочетать с большинством других цветов. Серый символизирует способность быть рациональным и четким в ситуациях, связанных с решением проблем, что является главным качеством, которое производит впечатление на интервьюеров. В психологии этот цвет также ассоциируется с уравновешенностью взглядов и беспристрастностью, что также является отличным качеством для решения проблем.

Как темно-серый, так и светло-серый цвета являются достойными вариантами, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше импонирует. Если должность, на которую вы претендуете, предполагает творческий подход или если вы хотите продемонстрировать свою индивидуальность, хорошо дополнить серый наряд яркими акцентами. Красный, зеленый, фиолетовый, желтый или синий помогут создать смелый образ в рамках логичного и классического наряда.

Белый

Белый – базовый цвет, который должен использоваться в качестве нейтрального в гардеробе каждого человека в любое время года. Он говорит о том, что вы очень организованны и придирчивы к деталям. Кроме того, по логике вещей, белый цвет означает, что вы, скорее всего, чистоплотный и аккуратный человек, который уверен в том, что не прольет кофе на свою одежду.

Когда речь заходит о белом аутфите, вы сами решаете, хотите ли вы носить полностью белый цвет, например, платье или брючный костюм, или сочетать его с другими оттенкам. Конечно, белый цвет прекрасно сочетается с черным и другими нейтральными цветами, но от коричневого лучше отказаться, так как на коричневый цвет наложено определенное клеймо, и некоторые оттенки могут сделать ваш наряд скучным или устаревшим. Белый цвет также отлично сочетается со смелой яркой палитрой, что очень выигрышно для работы в сфере развлечений, брендинга или связей с общественностью, поскольку придает вам индивидуальность еще до того, как вы заговорите. Если же вы работаете в офисе, то сочетание белого с пастельными тонами добавит вам вкуса и не будет слишком бросаться в глаза.

Черный

Это вечно актуальная классика, которая, скорее всего, уже есть в вашем шкафу. Кто-то считает черный костюм слишком банальным вариантом для собеседования, кто-то боится показаться чрезмерно мрачным и строгим. Однако страхи стоит отбросить в сторону, ведь черный – это об элегантности, профессионализме, силе и других лидерских качествах.

Черный удобно сочетать с любым другим цветом. Если вы хотите сохранить простоту, то черное платье до колена – сдержанный классический выбор. К нему можно подобрать нейтральный блейзер и туфли на каблуках или добавить немного цвета в зависимости от сферы деятельности и должности, на которую вы претендуете.

Фиолетовый / желтый

Если вы творческая, яркая личность и претендуете на работу в этой сфере, то фиолетовый и/или желтый цвет – ваш вариант! Более того, в них вы будете чувствовать себя более комфортно и уверенно в своей стихии, чем в темно-синей юбке-карандаше и белой рубашке на пуговицах. Фиолетовый передает вашу уникальную, творческую личность. Он показывает, что вы умеете мыслить нестандартно. Желтый также является позитивным цветом, так как это приветливый оттенок, который показывает, что у вас светлый взгляд на жизнь.

Не стесняйтесь комбинировать эти цвета, поскольку они являются комплементарными, то есть противоположными и хорошо сочетаются друг с другом. Однако если вам достаточно одного, сочетайте его с нейтральными "коллегами" из палитры, чтобы сделать цвет более ярким. Теплые оттенки кожи прекрасно смотрятся с горчично-желтым, а более холодные – с бледно-желтым. Что касается фиолетового, то для более теплых тонов кожи лучше выбрать сливовый или баклажановый, а для более холодных – лавандовый и другие светлые вариации этого цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал о правиле трех цветов в стилизации аутфитов. Этот прием позволяет играть с разными оттенками в одежде, обуви и аксессуарах, правильно их комбинируя. Все подробности – в нашем материале.

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