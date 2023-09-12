Что такое правило трех цветов и как оно может помочь вам одеться утром

Создание гармоничного и стильного образа – трудоемкий и кропотливый процесс. Одежда должна сочетаться по текстуре, особенно в многослойных луках, и, безусловно, по оттенкам. Если вам надоели монохромные аутфиты и хочется добавить в повседневные наряды яркости и акцентности, то нужно быть крайне осторожными, ведь существует риск создать аляпистый и лишенный гармонии образ. Чтобы этого избежать, стилисты рекомендуют использовать так называемое правило трех цветов.

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Этот прием позволяет играть с разными оттенками в одежде, обуви и аксессуарах, правильно их комбинируя. OBOZREVATEL решил подробнее описать это правило и рассказать, как оно поможет сэкономить время при составлении аутфитов.

Так, красавицам необходимо выбрать три оттенка для своего наряда, но продумать его до мельчайших деталей, включая аксессуары и даже макияж. Образ должен состоять из доминирующего цвета, второстепенного, который его дополняет, и акцентного.

Вы можете использовать нейтральные цвета в сочетании я более яркими. Например, выбрать доминирующим цветом красный, усилив его красными губами, а второстепенным – белый, черный или бежевый. Акцентом же может стать изумрудная сумка. Здесь сразу стоит добавить, что, по мнению некоторых экспертов, черный и белый не считаются цветами, поэтому их можно сочетать с еще большим количеством других оттенков.

Однако, если вы боитесь перенасытить образ слишком большим количеством разных оттенков, то начните с малого. Выбирайте нейтральную базу, дополняя ее двумя яркими вещами разных цветов.

Стилисты рекомендуют использовать цветовой круг, чтобы понимать, какие оттенки гармонично сочетаются между собой. Это поможет избежать дисбаланс. Дополнительными или контрастными являются цвета, которые лежат на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция выглядит живой и эффектной даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов.

Например, хорошо будут сочетаться зеленый, синий и фиолетовый. Как вариант, сформируйте образ из синей полосатой рубашки, оливково-зеленых брюк и фиолетового пиджака. Выигрышным трио станут также темно-синий, оранжевый и бежевый.

В зависимости от того, что вы любите носить, при добавлении правила трех цветов к выбору наряда открывается множество возможностей. Оно позволяет избежать одноцветных стилей, не смешивать и не сочетать слишком много цветов одновременно, но в то же время дает возможность выбирать яркие варианты. А главное – вы экономите свое время на примерку одежды, цвета которой не комбинируются между собой.

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