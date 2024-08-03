Цветы возвращаются. Звезды неожиданно сделали хитом лета рубашки 50-летней давности

Неожиданно для многих модников романтические платья с цветастым узором уступили рубашкам, которые в последний раз переживали такую волну популярности 50 лет назад. Известные красавицы начали стилизовать легкие ткани с плотными джинсами, брюками и юбками.

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Звезды пользуются возможностью подбирать невесомые луки для прогулок на улице, фотосессий и даже светских выходов, пока погода разрешает. Как пишет Hello, ряд всемирно известных артисток уже показали, как стилизовать цветастые рубашки.

Британская модель Алекса Чанг выбрала классическое сочетание – белую рубашку с джинсами. Изюминку наряду добавили красно-голубые цветы с зелеными стебельками, которые выглядели минималистично.

Известная актриса Дженнифер Лопес показала "фермерский" стиль, выбрав широкие бежевые брюки и рубашку с мелкими цветками на вертикальных полосах. Шляпа и тапочки сделали образ звезды максимально непринужденным.

Актриса Блей Лайвли для себя выбрала костюм с рубашкой и брюками одинакового дизайна. Ее винтажный наряд подчеркнули элегантные босоножки.

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