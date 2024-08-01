6 образов Камалы Харрис во время предвыборной кампании, которые лучше всего демонстрируют ее стиль. Фото

Кандидатка в президенты США Камала Харрис, которую многие годы можно было увидеть в синих джинсах и белых кроссовках, сделала выбор в пользу элегантности во время предвыборной кампании. Теперь главные элементы ее гардероба – брючный костюм, туфли-лодочки и бусы из жемчужин.

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Будучи действующей вице-президентом, Харрис объявила о своем решении баллотироваться на должность 21 июля, лишь спустя несколько минут после того, как Байден поделился эмоциональным заявлением, в котором раскрыл свое решение выйти из гонки. На каждое из публичных событий политик прибыла изысканно одетая, не забывая о своем новом стиле. Журнал Harpers Bazaar собрал подборку из лучших образов государственного деятеля, которые она демонстрировала во время президентской кампании 2024 года.

1 августа 2024 года

В синем костюме Харрис вышла на публику, добавив к образу свои любимые серьги с жемчугом и ожерельем. Вице-президент выступила на 60-м Международном биеннале "Буль" сестринства "Сигма Гамма Ро" (исторически чернокожей организации) в Хьюстоне.

30 июля 2024 года

На предвыборный митинг в Атланте политик пришла в светло-голубом костюме, белой футболке и нюдовых туфлях-лодочках. В качестве аксессуаров Харрис выбрала серьги-жемчужины и золотые многослойные бусы.

27 июля 2024 года

27 июля Харрис прибыла на базу Эндрюс в Мэриленде после посещения мероприятия по сбору средств на кампанию в Массачусетсе. Вице-президент была в бежевом костюме, белой футболке и светлых туфлях-лодочках.

25 июля 2024 года

На 88-м Национальном съезде Американской федерации учителей в Хьюстоне Камала выступала в фиолетовом костюме, черной футболке и черных туфлях-лодочках. Лук она традиционно дополнила аксессуарами с жемчугом, добавив золотые браслеты и кольца.

23 июля 2024 года

Для предвыборного мероприятия в Вест Эллис, штат Висконсин, Харрис выбрала синий костюм, черную футболку и черные каблуки.

22 июля 2024 года

В образе из черного костюма, ассиметричного светло-серого топа и черных глянцевых лодочек политик появилась на мероприятии по случаю чествования команд-чемпионов Национальной ассоциации студенческого спорта сезона 2023-2024 годов, состоявшегося на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известная репер выступила на предвыборном митинге Камалы Харрис и вызвала возмущение в сети.

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