Троллинг Дональда Трампа или сигнал миру? Почему коричневый костюм Камалы Харрис стал объектом обсуждений в сети и при чем здесь Барак Обама

Вице-президент США Камала Харрис вызвала волну обсуждения своей персоны в сети. Причиной стала не новость, что ее официально утвердили кандидатом на пост президента на предстоящих выборах, а цвет образа политика на выступлении во время Национального съезда Демократической партии в понедельник, 19 августа.

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Она неожиданно появилась на сцене в костюме-двойке от бренда Chloé, который расценили как отсылку к наряду 44-го президента США Барака Обамы. ASB Zeitung собрал основные теории, объясняющие выбор Камалы Харрис.

Троллинг Дональда Трампа

В 2014-м президент Барак Обама выступил на пресс-конференции по поводу Ирака и Сирии в коричневом костюме, за который его безжалостно раскритиковали республиканцы. По мнению многих политологов, лидер таким образом намекнул, насколько "несерьезно" отнесся к теме.

10 лет спустя кандидатка от демократов надела похожий костюм, будто подтрунивая над республиканцами и Дональдом Трампом, которые выставляют ее "несерьезной" кандидатурой на пост лидера США.

Исторические параллели

Другая теория гласит, что Камала Харрис специально подобрала наряд похожего цвета, чтобы подчеркнуть историческую значимость своей кандидатуры и провести параллель с Бараком Обамой.

Он был первым темнокожим президентом Америки, а она может стать первой темнокожей президенткой США, имеющей еще азиатское и ямайское происхождение.

Сигнал миру

Многие политологи и модные эксперты похвалили Харрис за смелое решение, которое привлекло к ней внимание в сети. Они подчеркивают, что у кандидата в президенты тонкое чувство юмора, она не боится стать мемом, игнорирует привычные правила, сине-бело-красный дресс-код и может стать фаворитом молодого электората.

Кроме этого, высоко оценили выбор бренда. Французский дом моды Chloé, ассоциирующийся с женственностью и изысканностью, может помочь Харрис улучшить свой стиль. Ранее ее критиковали за однотипные и скучные костюмы, а теперь ожидают от кандидата на пост президента более смелых решений.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Камала Харрис опережает в предвыборной президентской гонке бывшего президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов.

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