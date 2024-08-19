Харрис обогнала Трампа в одном из ключевых штатов: опрос

Вице-президент США Камала Харрис опережает в предвыборной президентской гонце и бывшего президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов. А именно в Мичигане.

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Об этом сообщает Newsweek. Журналисты ссылаются на данные опроса, проводимого Rasmussen Reports. Отмечается, что Камала Харрис опередила оппонента в шести из семи штатов, которые будут определять результат выборов. У них политика имеет небольшое преимущество с 48% против 47%, которые имеет Трамп.

В то же время опрос Rasmussen в другом "шатком" штате Пенсильвании, который был проведен в аналогичный период, показывает напряженную борьбу между кандидатами. Согласно этому опросу, Трамп опережает Харрис на один пункт в очном противостоянии.

"В штате Пенсильвания Трамп имеет 47%, а Харрис – 46% голосов избирателей", – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в 2016 году Пенсильвания и Мичиган поддержали Трампа. Но потом проголосовали за Джо Байдена в 2020 году. Эти оба штата не поддерживали республиканцев с 1988 года до победы Трампа.

Напомним, что кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опередила своего оппонента-республиканца Дональда Трампа в шести из семи штатов, которые будут определять результат выборов. У них политика имеет небольшое преимущество с 48% против 47%, которые имеет Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, опросы, проведенные The New York Times и Сиенским колледжем, показали, что Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа в трех колеблющихся ключевых штатах. Это является последним признаком резкого изменения отношения американцев к демократам после того, как президент Джо Байден покинул президентскую гонку.

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