Три основных правила офисного макияжа, которыми никогда не стоит пренебрегать

Хотя макияж на работу не обязателен, он может быть полезным инструментом для женщин, стремящихся хорошо выглядеть на рабочем месте. Цель состоит в том, чтобы добиться грамотного и профессионального вида в офисе, поэтому свой рабочий макияж следует делать тщательно и не переусердствовать.

Секретами такого макияжа поделилось издание Shine Sheets. Так называемый "макияж без макияжа" – идеальный вариант для работы. Он подчеркнет ваши природные черты – будто вы на самом деле не имеете никакого следа косметики на лице!

Природный цвет губ

Самая большая ошибка, которую можно совершить, когда дело доходит до рабочего макияжа, это использовать помаду слишком яркого оттенка.

Нейтральный или просто мягкий цвет губ является правильным выбором для рабочего макияжа, потому что нейтральные тона могут сделать ваше лицо мягким и здоровым с виду, не выставляя вас в неуместном свете.

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Конечно, если вы начальник, вы можете пропустить правило и также использовать алую помаду, но в рабочей среде обычно есть определенный протокол – проверьте еще раз, если не уверены, разрешает ли дресс-код компании такое самовыражение.

Минимальное количество туши

Даже если вам очень нравится носить объемные накладные ресницы, имейте в виду, что они предназначены для повседневного макияжа или особых случаев, а не для работы. Поэтому, в зависимости от компании, в которой вы работаете, лучше отказаться и от сгущающейся туши для ресниц.

Для идеального рабочего макияжа нанесите тонкую тушь без комков от основания к кончикам и не используйте более двух тонких слоев.

Брови аля натюрель

Ультравыразительные брови – это большое "нет" когда дело доходит до рабочего макияжа. Последнее, чего вы хотите, это появиться на работе со странными, приподнятыми карандашом линиями бровей.

Выберите тени для век в качестве наполнителя бровей для рабочего макияжа, но если вы не чувствуете достаточного опыта, чтобы работать с ними, обратитесь к более простой альтернативе. Цветной гель для бровей подчеркнет вашу природную форму и придаст красивый оттенок.

Кроме того, гели для бровей помогают держать волоски в течение дня, поэтому макияж будет хорошо выглядеть даже в конце рабочей смены.

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