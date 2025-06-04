Трендовый летний маникюр: топ дизайнов, которые будут везде

Лето - лучшая пора для экспериментов с цветами, текстурами и формами, особенно когда речь идет о маникюре. Теплые дни вдохновляют на более смелые решения, а модные тенденции лета 2025 года уже демонстрируют настоящую фантазию в нейл-дизайне.

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В этом сезоне актуальны как нежные полупрозрачные покрытия, так и яркие цвета с блеском, 3D-эффектами и игривыми деталями. Профессиональные мастера прогнозируют возвращение "сиропных" оттенков, маникюра в стиле "русалки" и пикниковых мотивов.

Не менее популярными будут и освежающие цвета, такие как кобальт, коралл или сливочно-желтый. OBOZ.UA предлагает узнать о самых модных нейл-трендах лета, которые точно привлекут внимание.

Сиропные ногти

Это новый летний тренд, который сочетает яркие оттенки с полупрозрачным, глянцевым покрытием. Они выглядят будто карамель или цветной леденец, придавая маникюру глубины и сочности. Такой дизайн идеально подойдет тем, кто хочет совместить игривость с элегантностью.

Сочный цитрус

Маникюр в оттенках сочного цитруса - это настоящий витаминный заряд для ваших ногтей. Лимонные, апельсиновые или лаймовые цвета добавляют образу яркости и позитива, идеально подходя к летнему настроению. Такой дизайн не только освежает, но и подчеркивает вашу жизнерадостность.

Тонированный маникюр

Это о естественности и легкости, которые так уместны летом. Прозрачный или молочный оттенок мягко подчеркивает натуральную форму ногтя, создавая эффект ухоженности без излишеств. Такой дизайн идеально подойдет для тех, кто ценит сдержанную эстетику и комфорт.

Сливочно-желтые ногти

Это теплый тренд лета, который добавляет образу солнечного настроения без чрезмерной яркости. Такой маникюр сочетает нежность с утонченностью, отлично гармонирует с загаром и классическим стилем. Он выглядит свежо, современно и в то же время нейтрально - именно то, что нужно для летнего обновления образа.

Пикник

Маникюр в стиле "пикник" - это игривый летний тренд с нейл-артом, вдохновленным едой. На ногтях появляются яркие миниатюры овощей и фруктов - от горошка до оливок и перца чили. Такой дизайн добавляет настроения, выглядит креативно и идеально подходит для теплого времени года.

Пряный коралл

Это яркий, энергичный оттенок, который идеально передает настроение жаркого лета. Он сочетает в себе красные и оранжевые тона, создавая эффект неоновой насыщенности. Такой цвет смотрится эффектно как на руках, так и на ногах, добавляя образу яркости и настроения.

Маникюр в стиле "русалка"

Это сочетание блеска, пастельных оттенков и морской тематики. Хромированные эффекты, жемчужины, ракушки и полупрозрачная глазурь создают впечатление, будто ваши ногти сияют, словно чешуя русалки. Такой дизайн выглядит свежо, сказочно и точно не останется незамеченным этим летом.

Голубой цвет

Голубой маникюр, особенно в кобальтовых оттенках, неожиданно стал летним фаворитом. Глубокий синий цвет создает ощущение свежести и ассоциируется с прохладными морскими волнами. Такой оттенок добавляет образу глубины и стиля, выделяя вас среди пастельных и нейтральных трендов.

Мягкий дым

Маникюр в стиле "мягкий дым" - это изысканная альтернатива ярким летним цветам. Сочетание серого, сиреневого и теневых оттенков создает эффект легкой туманности на ногтях. Такой дизайн выглядит нежно, современно и особенно подойдет тем, кто предпочитает приглушенную эстетику с глубоким оттенком стиля.

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