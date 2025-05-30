Желейный, в точечку и с намеком на авокадо: самый модный маникюр на лето 2025 года

Лето всегда приносит с собой смелые варианты маникюра, которые могут даже идти вразрез с общим трендом на минимализм, как в этом году. При этом самые горячие тренды дизайна ногтей нынешнего лета несомненно веселые.

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Как поднять себе настроение с помощью маникюра, выясняло издание Refinery29. Его эксперты посоветовали, как создать образ, который будет соответствовать духу теплого сезона.

Ледяной голубой

Пастельные оттенки являются трендом любого лета. Но в этом году вдохновение советуют искать в цветах антарктических ледников. Выбирайте максимально холодный оттенок с нотами морской воды и покрывайте лак ультраблестящим финишем. Если хочется чего-то более искрящегося, добавьте к такому маникюру мелкий шиммер.

Желейные ногти

Тренд на желейные ногти пришел к нам из Южной Кореи. Именно такой маникюр выбрала для появления на фестивале Коачелла законодательница маникюрной моды Хейли Бибер. Отличается этот дизайн игривой цветовой палитрой и полупрозрачным покрытием. Часто для его создания используют 3D-детали.

Мелкий горошек

Принт горошек, он же polka dot – бессмертная классика в дизайне одежды. Этим летом игривый паттерн перекочевал и на ногти. Мелкие горошки – это отличный способ начать добавлять больше игривого цвета в ваш маникюр. Не ограничивайтесь одним цветом. Смело декорируйте разные ногти разными оттенками. Чем веселее будет дизайн, тем лучше.

Френч цвета авокадо

Французский маникюр в этом сезоне тоже претерпел переосмысление в юмористическом ключе. Забудьте об элегантных базовых цветах – красьте кончик ногтя как-то свежо и ярко. Например, в цвет мякоти спелого авокадо. Такой прием поможет сильно освежить трендовые сейчас мыльные ногти.

Пляжный дизайн

Даже если вы не можете поехать этим летом на море, ничто не мешает вам создать для себя морской маникюр. Причем речь идет не столько о цветах, сколько о дизайне. Украшайте ногти крошечными 3D-ракушками, морскими звездами и жемчужинами. Именно они создадут вам веселое настроение и выделят из толпы.

Неоновые цвета

Такой маникюр точно привлечет внимание, где бы вы с ним ни появились. И лучше всего он работает именно на ярком летнем солнце. Если вы не готовы покрывать неоновым лаком всю ногтевую пластину, попробуйте начать с неонового френча. Очень вероятно, что вам понравится вы пойдете дальше.

Комбинация пастели и хрома

Металлизированный маникюр традиционно считается выбором для осенне-зимнего сезона. Однако хромовое покрытие на этот раз проникло и в летние тренды. Причем в довольно неожиданной компании – вместе с пастельными цветами. Сочетайте пастельный фон с микродеталями лака цвета металлик, чтобы создать нечто действительно оригинальное и яркое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о модной форме ногтей, которая вернулась в тренды впервые после нулевых.

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