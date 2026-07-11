Трендовые пляжные прически: что выбрать этим летом

Отдых у моря прекрасно расслабляет, однако для наших волос ветер, солнце и соленая вода становятся настоящим испытанием. Свежая утренняя укладка под воздействием природных факторов может очень быстро превратиться в беспорядочное зрелище.

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В то же время в долгожданном отпуске меньше всего хочется тратить драгоценное время на постоянную поправку прически и сложный уход. Именно поэтому идеальным решением станут несколько простых в исполнении вариантов, которые гарантированно продержатся весь день и подчеркнут ваш летний образ, отмечает myself.de.

Плетение и косы

Разнообразные варианты кос, начиная с двух классических и заканчивая небрежным "рыбьим хвостом", являются бесспорной классикой для морского отдыха.

Такая укладка надежно фиксирует пряди, полностью защищает их от развевания ветром и эффективно предотвращает спутывание. Главное преимущество заключается в том, что после расплетения волос вы мгновенно получите красивые естественные волны без использования стайлеров. Парикмахеры отмечают, что подобные плетения, как и пучки, значительно прочнее держатся на текстурированных или слегка немытых волосах.

Свободный пучок

Когда слишком жарко и хочется убрать волосы с шеи, на помощь приходит небрежно собранный пучок.

Его можно легко превратить в изящный и модный элемент стиля, если украсить прическу ярким платком. Помимо эстетической составляющей, этот аксессуар имеет важное практическое значение. Если во время отпуска у вас нет возможности или желания ежедневно мыть голову, элегантный шарф надежно скроет жирные корни.

Пучок с зажимом-крабиком

Прическа с помощью большой заколки-краба сейчас находится на пике популярности и как нельзя лучше подходит для пляжного досуга.

Волосы скручиваются в свободный жгут и закрепляются заколкой, благодаря чему создается модная удлиненная форма ("банан"), а не стандартный тугой круг. Такой вариант выглядит непринужденно и создает тот же привлекательный эффект, как будто вы собрали пряди за считанные секунды. Чтобы заколка прочно держалась и причёска не распалась через десять минут, волосы перед закреплением обязательно нужно немного скрутить.

Классические пляжные волны

Легкие распущенные волны остаются неотъемлемой частью приморского стиля.

Такую текстуру можно добиться естественным путем благодаря влажному соленому воздуху или быстро создать самостоятельно с помощью специального текстурирующего спрея. Этот образ великолепно смотрится в сочетании с летними головными уборами: соломенными шляпами, панамами-ведрами или спортивными кепками. Нанося солевой или текстурирующий спрей, распределяйте его исключительно по всей длине прядей, ведь распыление на корни утяжелит волосы и сделает их тусклыми.

Пучок с банданой

Этот способ предполагает использование банданы в качестве стильной повязки вокруг головы, которая завязывается сзади или на макушке, тогда как сам пучок остается открытым.

Этот аксессуар мгновенно придает образу легкое летнее ретро-настроение и надежно убирает непослушные пряди с лица в жару. Чтобы прическа не выглядела слишком строгой или искусственно прилизанной, стилисты советуют намеренно оставить несколько свободных прядей спереди.

OBOZ.UA предлагает узнать о прическах, которые помогают избежать секущихся кончиков.

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