Какие прически помогут вам избежать появления секущихся кончиков: топ-4

Посеченные кончики могут появляться даже тогда, когда вы регулярно ухаживаете за волосами, используете маски, масла и кондиционеры. Причина не всегда кроется только в недостаточном уходе: на состояние волос влияет и то, какую прическу вы носите каждый день.

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Некоторые варианты уменьшают трение, не сдавливают пряди и помогают дольше сохранять кончики здоровыми. Профессионалы советуют выбирать прически, при которых волосы не трутся постоянно об одежду, плечи, шарфы или жесткие аксессуары.

Крабик

"Крабик" часто завязывают слишком туго или фиксируют неподходящей заколкой. В таком случае волосы могут ломаться, а кончики – быстрее секуться.

Зато свободный вариант этой прически может стать настоящим спасением для длины. Если мягко закрутить пряди на затылке и не перетягивать их, волосы меньше трутся, а кончики лучше защищены от повреждений.

Стоит использовать заколку или зажим с закруглёнными зубчиками, которые не врезаются в волосы и не рвут пряди при снятии.

Свободная коса

Коса – одна из самых удобных и бережных причесок для волос. Она не только выглядит аккуратно, но и помогает уменьшить трение кончиков о одежду, шарфы или другие пряди.

Когда волосы собраны в косу, они меньше путаются в течение дня, а значит, их не приходится постоянно расчесывать и травмировать. Это особенно полезно для длинных, сухих или ломких волос.

Главное – не заплетать косу слишком туго. Чрезмерное натяжение вредит корням и создает дополнительную нагрузку на длину. Лучше всего подходит мягкая, слегка распущенная коса.

Свободный пучок

Свободный пучок – один из самых простых способов защитить волосы в течение дня. В отличие от тугого пучка, он не тянет корни, не сдавливает пряди и не заставляет кончики постоянно тереться об одежду.

Такая прическа подходит и для дома, и для работы, и для сна, если сделать ее максимально мягкой. Волосы остаются собранными, но не находятся под сильным натяжением. Для фиксации лучше выбирать мягкие резинки или скранчи. Они не врезаются в волосы, легче снимаются и снижают риск ломкости.

Bubble braids

"Пузырьковые" косы – хороший вариант для тех, кому обычный хвост кажется слишком простым, но хочется собрать волосы, не нанося им лишнего вреда. В такой прическе пряди фиксируются несколькими мягкими резинками, образуя объемные "пузырьки".

Благодаря этому волосы остаются собранными и меньше трутся о плечи или одежду. Однако важно не перетягивать каждую секцию. Если резинки затянуты слишком сильно, они могут оказывать давление на структуру волос и провоцировать ломкость.

Лучше всего использовать мягкие тканевые резинки, а после фиксации слегка распушить каждую прядь пальцами. Так прическа будет выглядеть красиво и при этом будет более безопасной для волос.

Что еще поможет защитить кончики

Даже самые деликатные прически не спасут волосы, если они уже сильно повреждены. Чтобы снизить риск появления секущихся кончиков, стоит реже пользоваться горячими инструментами. Высокая температура делает волосы более сухими и ломкими.

Также важно регулярно подстригать кончики. Даже 1–2 сантиметра раз в несколько месяцев помогают волосам выглядеть более ухоженными и не дают секущимся кончикам продвигаться выше по длине.

Полезны будут и leave-in-кондиционеры, масла для кончиков и восстанавливающие сыворотки. Они не "склеивают" уже секущиеся волосы навсегда, но делают пряди более гладкими, мягкими и менее уязвимыми к трению.

Отдельное внимание стоит уделить вечернему уходу. На ночь волосы лучше собирать в свободную косу или мягкий пучок, чтобы они не путались и не ломались во время сна.

А вот жестких резинок, постоянного тугого хвоста, грубого расчесывания кончиков и трения о воротники или шарфы лучше избегать. Именно такие повседневные мелочи часто незаметно ухудшают состояние волос и ускоряют появление секущихся кончиков.

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