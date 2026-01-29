Тренд 2026 года: как сделать популярные 'диско губы'

В 2026 году можно с уверенностью утверждать, что эра минималистичности в макияже осталась позади. Одним из самых ярких доказательств этому популярны "диско губы" – тренд, вдохновленный блеском диско-шаров и вечеринок в стиле Studio 54.

Как создать такой образ, разбиралось издание New Beauty. Такой мейк поможет создать игривый акцент и внести атмосферу праздника в повседневность. Приготовьтесь сиять. Ведь этот тренд склоняется к актуальной избыточности и призывает нас становиться заметными.

По своей сути диско губы – это макияж с экстремальным блеском, который улавливает каждый лучик света и отражает его во все стороны при малейшем движении. Он имеет сочный, глянцевый и зеркальный эффект, иногда может напоминать стекло. Часто для создания образа применяются шимеры или создают легкий "морозный" финиш.

В то же время такой макияж не должен быть липким или меловым. Несмотря на свои ретро-корни, тренд все же тяготеет к использованию современных косметических средств с компонентами ухода. Эксперты описывают этот образ как смелый, блестящий и объемный благодаря использованию глитера, металлика и глянца, заставляющих губы выделяться.

Как и в случае с любым акцентным макияжем, работа по созданию диско губ начинается с подготовки. Чтобы кожа была гладкой, ее нужно тщательно увлажнить. Далее специалисты советуют использовать карандаш нейтрального оттенка для создания контура. Следующий этап – собственно блеск. Для достижения "винилового" эффекта рекомендуют прозрачный зеркальный глянец, а для интенсивного сияния – блески с микрошимером или глитером. Также отличным вариантом будут перламутровые средства или сочетание "морозной" помады с блестящим покрытием сверху.

Альтернативный быстрый способ создания образа подразумевает использование нюдового карандаша, ваших любимых жидких шимерных теней и прозрачного блеска поверх. Профессионалы делятся секретом: больше блеска стоит концентрировать именно в центре губ – так они будут выглядеть сочными и объемными, а не неопрятными. Главное в создании диско губ – не бояться экспериментировать со слоями и текстурами, ведь чем больше блеска, тем лучше.

