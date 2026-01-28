Не используйте эти бальзамы для губ зимой: могут навредить

Зимой губы страдают от холода, ветра и сухого воздуха значительно больше, чем в любое другое время года. Именно поэтому большинство людей постоянно пользуется бальзамами, считая их универсальной защитой. Однако не все средства для губ одинаково безопасны и полезны.

Некоторые популярные бальзамы могут лишь временно облегчать состояние, а впоследствии – вызвать сухость и раздражение. Эксперты рассказали, какие средства лучше обходить стороной.

Бальзамы с ароматизаторами

Ароматизированные бальзамы – одна из самых распространенных причин раздражения губ. Приятный запах и ощущение комфорта после нанесения могут вводить в заблуждение, ведь ароматические компоненты часто действуют как раздражители. Со временем они способны провоцировать покраснение, сухость и даже шелушение.

Из-за отсутствия защитного липидного слоя губы особенно быстро реагируют на повторный контакт с ароматизаторами. В результате кожа не успевает восстанавливаться, и сухость становится хронической. Хоть это и менее "вкусно", но зимой лучше выбирать бальзамы без запаха или с минимальным, нейтральным составом.

Бальзамы с маслом ши

Масло ши часто считают универсальным спасителем для сухой кожи, но для губ оно подходит не всегда. Его основная функция – создавать защитную пленку, то есть "запечатывать" влагу. Проблема в том, что если губы уже обезвожены, масло ши может зафиксировать эту сухость, а не устранить ее.

После нанесения губы могут казаться гладкими и блестящими, но как только бальзам сотрется, ощущение стянутости и шелушения возвращается. Если вам нравятся средства с маслом ши, лучше использовать их в качестве верхнего слоя. Перед этим стоит нанести бальзам с реально увлажняющими компонентами, например, с вазелином, церамидами или гиалуроновой кислотой.

