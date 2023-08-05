Людина ображається, коли почуває, що її особистість, почуття або цінності були уразливі. Це може бути викликано словами, діями чи неповагою інших. Образи можуть впливати на наше самопочуття, стосунки та психологічний стан, тому важливо розуміти, як долати ці емоції та спілкуватися з іншими з розумінням. Практично жодна моя консультація не обходиться без цієї теми. Як правило, образи, які хочуть пропрацювати клієнти, вони відчувають до найближчих людей – батьків, партнерів, дітей чи друзів.

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Справа в тому, що на людей, які мало важать для нас, ми зазвичай не ображаємося.

То що ж таке образа?

Не заглиблюючись у психологію надто сильно, я скажу, що це реакція на невиправдані очікування або на заподіяну несправедливість. Причому несправедливість іноді є абсолютно реальною, а іноді присутня більше у голові. Дуже часто ми очікуємо від людей більше, ніж вони можуть нам дати, а потім дуже ображаємося на них. А чи варто? Чи винна людина в тому, що ми придумали щодо неї і повірили в це? Чи його вина, що ми живемо у своїй, дуже зручній, ілюзії? Чи знає він про ці очікування і чи має виправдовувати, якщо про них навіть не здогадується?

Відповідь, думаю очевидна…

Ми малюємо бажані картинки, керуючись своїми "правильно" та "добре", своїми моделями поведінки, своїми цінностями та установками, приміряючи ситуацію виключно на себе. Ми забуваємо згадувати, що інша людина має зовсім інше бачення ситуації, своїх обов’язків чи відповідальності. Це нормально, що пріоритети можуть бути іншими. Через це ми стикаємося з тим, що близькі люди не можуть дати нам те, що треба, бо в них немає можливостей чи навіть таких планів. Вам стане легше жити, якщо ви запам’ятаєте, що очікування – це те, з чим вам потім доведеться мати справу.

Не людям, від яких ви щось очікували, а саме вам. ⠀

Здавалося б, образа знайома нам з дитинства, і дуже зрозуміла причина її прояву. Хоча дитина не народжується зі здатністю ображатися, але активно навчається цьому у процесі дорослішання.

Найчастіше, навичка ця приходить у результаті стримування негативних емоцій, які дитині заборонено виявляти, або ж висловлювати їх марно, оскільки на неї все одно ніхто не реагує і не звертає уваги. Дитина вчиться ховати почуття, а коли образа приховується, то вона стає більш сильною, виникає глобальна образа за всі ті випадки, коли дитина не отримувала бажаного.

Така модель поведінки переноситься у доросле життя і людина замість того, щоб адекватно оцінити ситуацію, розібратися в ній, зробити висновки, заявити про те, що її турбує – просто ображається. Це призводить до появи сильних деструктивних емоцій, таких як гнів, біль, страх, обурення, злість та жалість.

Іноді образа також стає способом маніпулювати близькими людьми, щоб домогтися від них необхідної дії або привернути увагу. Цікаво, що ця звичка також має корені з дитинства, коли дитина відчуває, що її люблять і реагують на образи саме так, як треба. Якщо образа спрацює один раз і дитина отримає морозиво або додатковий час перед телевізором, то в подальшому вона буде користуватися цим прийомом з маніпулятивною метою.

ОБРАЗА – це перекладання відповідальності та можливість нічого не робити в конфліктній ситуації. Це спосіб використати почуття провини і змусити відчувати його вашого кривдника. Але образа ніяк не впливає на саму ситуацію і не допомагає вирішити її.

Причин, через які з'являється образа та сценаріїв її розвитку багато. І важливо розуміти, що це деструктивне почуття.

Є лише один спосіб позбавитися цього – праця над собою.

Основні поради щодо позбавлення від звички ображатись:

1. Попрощайтесь з завищеними очікуваннями.

2. Не мовчіть під час конфлікту, говоріть про свої почуття та емоції.

3.Не треба звинувачувати людину, не розібравшись. Подумайте, що саме спонукало людину сказати або вчинити саме так.

4. В незрозумілій ситуації не додумуйте, а питайте прямо.

5. Завжди беріть відповідальність на себе за все, що відбувається у вашому житті і не звинувачуйте інших.

6. Памятайте, що є більш ефективні та екологічні способи привернути увагу до себе.