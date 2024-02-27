Топ-7 весенних вещей-антитрендов, которые прослужат вам не один сезон

В 2024 году тренды рождаются не только на подиумах, но и в соцсетях. Благодаря инфлюэнсерам каждый день появляется не менее пяти новых тенденций.

Однако не стоит надеяться только на быстротечные тренды, особенно, когда речь идет о весеннем гардеробе. Если вы хотите вложить свои деньги в практические и вневременные вещи, лучшим вариантом будет капсульный гардероб. Издание Who What Wear собрало 7 классических элементов, которые обязательно должны быть в вашем модном арсенале этой весной.

Кожаное пальто

Можно подумать, что кожа – это главный атрибут зимы. Однако такое пальто отлично подойдет для проходных весенних дней.

Белые туфли-лодочки

Белые туфли и ботинки снова в тренде, однако это тоже вневременная классика. Если же вы хотите выделяться из других, обратите внимание на вариант с острым носом.

Вельветовые штаны

Несмотря на то, что вельвет крепко закрепился в гардеробе француженок, модницы все чаще вспоминают о нем весной и осенью. Действительно, это тенденция, которая актуальна круглый год.

Жилет

Жилеты и брючные костюмы вернулись в моду весной 2024 года. Если вы хотите инвестировать в новый комплект, обратите внимание на корпоративный серый цвет.

Юбки А-силуэта

Юбки – самый популярный предмет весны. Эта вещь все чаще начала появляться на подиумах коллекций весна/лето 2024.

Бордовые сумки

Вид премиум-класса и возможность придать вашему образу утонченности, вне зависимости от того, сколько вы готовы потратить на аксессуар. Тем более, бордовый цвет сейчас в тренде.

Леопардовый принт

Среди всех существующих тенденций принтов, если не учитывать полоски и цветы, леопард – наиболее вневременный. Весной 2024 года он будет на пике популярности.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Андре Тан показал тренды весны 2024 года и назвал шесть "изюминок", без которых не обойтись ни одной женщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!