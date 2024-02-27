Андре Тан показал тренды весны 2024 и назвал шесть 'изюминок', без которых не обойтись ни одной женщине

Весна – сезон обновления и перемен. Как утверждает украинский стилист Андре Тан, нынешней весенней моде характерно возвращение женственности. Ярким проявлением этой тенденции станут светлые цвета, цветочные принты, легкие текстуры и формы.

Впрочем, не стоит думать, что комфортный для вас стиль уже не актуален. Андре Тан в Instagram объяснил, что мода формируется с того, что выбирает общество, и с факторов, которые окружают, а тенденции задают не дизайнеры. Поэтому он показал то, без чего весной не обойтись ни одной красавице, и дал несколько советов, как добавить изюминку в образ.

Спущенные плечи

"Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной – это очень красиво и сексуально!" – поделился стилист.

Белый цвет

Белый цвет всегда внушает невесомость и нежность, что после зимней погоды очень актуально. "Самый весенний и женственный – цвет невинности!" – высказался Андре Тан.

Многослойность

Стилист отметил, что эта осенняя тенденция кочует в весеннюю моду. Он посоветовал совмещать топы с рубашками и верхней одеждой и экспериментировать с нижней частью образа – "поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки".

Цветы

Классический принт, который легко может стать антитрендовым, если неправильно выбрать его дизайн. "Трендом этой весной оказались большие красные цветы", – заявил он.

Сочетание белого и черного

Стилист утверждает, что более интересным будет образ, если один из цветов сделать почти акцентной вещью. "Белый и черный лучше совмещать в неравных пропорциях, иными словами, хорошо, если один цвет в наряде преобладает", – написал Андре Тан.

Заниженная талия

Мода из 90-2000-х все еще пользуется популярностью в обществе. Впрочем, к ней добавились и платья с приталенным кроем, в которых уровень талии расположен ниже – у бедер.

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