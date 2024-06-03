Топ-6 советов по макияжу для женщин после 40 лет: секреты от профессионалов

С годами наша кожа меняется, и это нормально. Тем более что мы можем продлить молодость лица с помощью правильного ухода и небольших изменений в макияже, которые вносим с течением времени.

Так визажисты рекомендуют женщинам старше 40 лет несколько простых лайфхаков, которые помогут создать более молодой и подтянутый образ, подчеркнуть естественную красоту. OBOZ.UA рассказывает об этих лайфхаках подробнее.

Не пренебрегайте подготовкой кожи

Юная кожа увлажнена сама по себе, более зрелая нуждается в поддержке в виде увлажняющего крема и праймера. Если вы нанесете тон на сухую, неподготовленную кожу, он будет выглядеть либо слишком сухим, меловым, либо слишком жирным.

Начните свой макияж с умывания мягким средством, а затем нанесите на лицо крем. В идеале он должен иметь дополнительный омолаживающий эффект. Не забудьте и об уходе за кожей вокруг глаз.

При этом обязательно убедитесь, что вы используете увлажняющий крем, не противоречащий типу макияжа, который вам нужен. Например, жирная текстура продукта сведет на нет желаемый матовый финиш тона.

Выберите правильную тональную основу

Это может казаться очевидным, но именно правильный оттенок тонального крема обеспечит естественный вид макияжа. Выбирая тональную основу, старайтесь отдавать предпочтение оттенку, который сделает ваш естественный тон немного теплее.

Что касается формулы тонального крема, то ключевым моментом является выбор того, который не будет слишком жирным или слишком сухим. Легкие полупрозрачные косистенции станут лучшим выбором на каждый день. Они также помогут сгладить неровную текстуру, а не подчеркнуть ее.

Используйте консилер, чтобы скрыть пигментные пятна

С возрастом пигментные пятна, следы от солнца или проявления мелазмы становятся заметнее. Перекрывать их лучше с помощью консилера. Для маскировки особенностей используйте консилер на кремовой основе, обеспечивающий полное покрытие и имеющий тот же оттенок, что и ваш тональный крем. Но перекрывайте им только те места, которые, по вашему мнению, нуждаются в коррекции. При этом наносите минимальное количество продукта. Чтобы он сработал, достаточно положить на соответствующую зону лишь небольшую каплю средства и хорошо ее растушевать.

Используйте шиммер с осторожностью

Не бывает такого возраста, когда нужно полностью отказаться от легкого мерцания в макияже. Но с годами нужно более тщательно выбирать текстуру шиммерных средств, например, теней. Так, если вы хотите придать блеску своему вгляду, выбирайте кремовые, а не сухие тени. Они лягут более ровным слоем.

Перейдите на тушь для объема

С годами кожа верхнего века теряет упругость и начинает провисать. Замаскировать это помогут объемные пушистые ресницы. Поэтому выбирайте продукт с эффектом увеличения объема. Наносите его в несколько слоев, если вам это нравится. Но позаботьтесь, чтобы тушь была качественной и не осыпалась в течение дня.

Не пропускайте нанесение подводки для губ

Появление мелкой сеточки морщинок вокруг рта – это естественный процесс. В макияже он приводит к тому, что помада начинает затекать в эти углубления и подчеркивать такую особенность. Значит ли это, что придется отказаться от ярких средств для губ в макияже? Вовсе нет. Просто приобретите к любимой помаде карандаш соответствующего оттенка и не пропускайте этап его нанесения. Такая подводка надежно убережет макияж губ от растекания.

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