Как сделать, чтобы подводка не поплыла: хитрость против 'глаз енота'

Настоящие гуру макияжа могут нарисовать идеальные стрелки в считанные секунды. У простых смертных обычно отношения с подводкой налаживаются не сразу. Подводка плывет, размазывается, ложится неровно, и о симметрии на обоих глазах остается только мечтать. А тут еще и дополнительное испытание – летняя жара. Подводка может потечь, создав не слишком привлекательный эффект "глаз енота".

Визажисты рассказали о действенных лайфхаках, которые помогут зафиксировать макияж. Существуют проверенные способы, которые сохранят мейкап в течение всего дня.

Подводки для глаз обычно имеют формы жидкости или геля, которые часто размазываются на веке, особенно если у вас жирная или подверженная чрезмерному потоотделению кожа.

Известная визажистка Кэти Джеунг рассказала, что лучший способ избежать размазывания – добавить водостойкую подводку после основного нанесения.

Есть и альтернативный вариант: можно улучшить стойкость макияжа, сперва используя водостойкий карандаш как основную подводку. Создав базовый образ с помощью карандаша, пройдите по линии другой подводкой, гелевой или жидкой.

Иногда случается, что независимо от того, какую подводку вы используете, в конце дня на веках остаются пятна. Визажисты советуют людям с жирным типом кожи использовать подводки с жидкой формулой, а не восковые формулы. Идея состоит в том, чтобы удержать как можно больше влаги, чтобы подводка оставалась насыщенной и стойкой.

Однако основная ошибка состоит в недостаточном очищении век перед нанесением подводки. Предварительно используйте мицеллярную воду, чтобы очистить веки от любых жирных или потовых накоплений. После высыхания подводки можно добавить на нее чуть-чуть матовой пудры и при необходимости еще раз подчеркнуть линию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как придать молодости зрелой коже и замаскировать морщинки под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.