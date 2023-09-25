Топ-5 женских вещей, которые с удовольствием носят мужчины и при этом выглядят стильно

Ранее твидовые жакеты Chanel были прерогативой исключительно женщин. Их носили самые известные леди в истории: от Одри Хепберн и принцессы Дианы до Рианны и Дженны Ортеги. Этот предмет одежды делал образы статусными и утонченными.

В последние годы эта вещь начала перекочевывать в гардеробы смелых мужчин. Так, рэпер Кендрик Ламар или, скажем, южнокорейский актер Пак Со Джун комбинируют твидовые пиджаки со строгими брюками и изысканными дерби. Эти эксперименты вполне можно назвать удачными! Какие еще женские вещи мужчины могут занять из женского гардероба, и гармонично вписать их в свои аутфиты? Читайте в материале OBOZREVATEL.

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1. Брюки-клеш

Это длинные, расширенные книзу брюки, силуэт которых расширяется от колена или бедра до лодыжки. В 70-х и 80-х мужчины часто носили их. Однако с начала 2000-х заменили эти модели более строгими – прямого кроя и "трубы". Сегодня брюки-клеш постепенно возвращаются в тренды. Они прекрасно дополняют образы с пиджаками свободного кроя или длинными тренчами и классическими туфлями.

2. Мюли

Конечно, здесь речь идет не об узконосых моделях или декорированных мехом. Обратите внимание на молочные, черные, карамельные или коричневые мюли с квадратным или круглым мысом и с открытой пяткой. Они идеально дополнят классические костюмы, брюки со свитерами или футболки с шортами. И вообще, первыми начали носить мюли именно мужчины – древнеримские философы и аристократы. Зачем отказывать себе в этой обуви сейчас? Это так удобно! Наиболее эффектно выглядят замшевые и кожаные модели.

3. Женская сумка

Вы можете носить женские кожаные сумки CrossBody. Желательно выбирать изделия без декора, с минималистичным принтом или вообще без него, и в базовой цветовой палитре (черную, хромово-зеленую, кирпичную, медно-коричневую, бежевую и т.п.).

Такой аксессуар лучше всего подходит к одежде свободного кроя и к обуви в тон. Заметьте, что CrossBody можно брать с собой в кафе или во время прогулок, а вот для собеседования или для бизнес-встречи уместнее станет кожаный портфель.

4. Женский тренч

Если вы не присмотрели для себя тренч в мужском отделе (не понравился крой или цвет), то никто вам не запрещает подобрать женскую модель. Так, вы можете найти кожаный плащ в ярко-зеленом, изумрудном или, например, бордовом цвете, и скомбинировать его с костюмом без принтов и нашивок, с джинсами и джемпером или с брюками и рубашкой.

5. Женские платки и шарфы

Этим женским аксессуаром тоже можно стилизовать свои образы. Дамские платки часто имеют менее строгий дизайн и нетривиальную цветовую гамму, что открывает большее пространство для экспериментов. По этой ссылке вы можете ознакомиться с десятью способами, как можно завязать шарф, чтобы выглядеть маскулинно.

Ранее OBOZREVATEL писал о мужских вещах, которые девушки могут одолжить для стильных образов.

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