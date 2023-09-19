Топ-5 идей, с чем носить джинсы осенью 2023, чтобы выглядеть дорого

Джинсы себя исчерпали? Ведь никого уже не удивишь комбинированием этой вещи с футболкой, базовой блузой или, например, лонгсливом. Нет! Здесь есть где разогнаться фантазии. "Долговечный", износостойкий деним можно стилизовать так, что образ будет выглядеть благородно.

С чем можно носить джинсы осенью 2023? Об актуальных идеях читайте в материале OBOZREVATEL. Некоторые из них вам определенно захочется повторить.

1. С мотокурткой

Ваш образ с джинсами и футболкой будет нетривиальным, если добавить к нему всего одну вещь – винтажную мотокуртку (кожаную и с яркими вставками). Деним лучше выбирать прямого кроя в синем, черном или голубом цвете без чрезмерного количества фурнитуры.

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2. С вязаным жилетом

Жилет не просто согревает в холодную погоду, но и помогает создавать строгие и элегантные луки. Вы можете сочетать с джинсами модели верха как черного, серого или шоколадного оттенка, так и яркие. Главное – низ должен быть прямого кроя, без принтов и рваных элементов.

3. С гольфом и тренчем

Стилизуйте белые или голубые джинсы (клеш или палаццо) тренчем яркого цвета и базовым лонгсливом. Обувь можете выбрать как на стойких каблуках, так и кроссовки, лоферы или кеды. Завершите образ ярким аксессуаром. Например, платком и сумкой.

4. С пиджаком из денима

Конечно, вы можете попробовать классическое сочетание, где верх и низ имеют одинаковый оттенок. Но интереснее будет, если поэкспериментируете с красками. Например, наденьте белый пиджак из денима и черные джинсы или, например, ультрамариновый блейзер oversize и нежно-голубой низ. Дополните лук лаконичной обувью и сумкой. Все гениальное просто!

5. С пиджаком в клетку

Классический пиджак в клетку и брюки или юбки – красиво, но банально. С джинсами прямого кроя или клеш ваш образ будет выглядеть более эффектно. Особенно в комбинации с массивными лоферами, кожаным ремнем и маленькой сумкой или тоутом (сумка большого размера а-ля шопер; имеет открытый верх без застежки и одно отделение).

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