Топ-5 моделей верхней одежды на осень-2023, которые еще не скоро выйдут из моды

Ежегодно мода на верхнюю одежду меняется, но есть некоторые элементы, которые остаются неизменными. Это лаконичный дизайн, качественные фактуры, минимальное количество фурнитуры и свободный крой. Добавьте в этот список классическую цветовую гамму. Готово! Ориентируясь на эти характеристики, можно выбрать "вечно актуальный" тренч, пальто или куртку.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какая осенняя верхняя одежда будет прекрасно дополнять ваши аутфиты. С этими изделиями каждый ваш выход будет эффектным.

1. Тренч

Если хотите, чтобы это изделие оставалось актуальным годами, обратите внимание на некоторые из его характеристик. Длина должна быть миди или макси, крой – свободный или oversize, цветовая гамма – классическая (кемел, карамель, мокко, шоколадный, бежевый, молочный, оливковый, белый или черный), воротник – отложной, а лацканы – широкие.

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2. Куртка-сафари

Ее ввел в моду французский модельер Ив Сен-Лоран. Такую вещь можно рифмовать с платьями в стиле casual, с костюмами и брюками прямого кроя или комбинезонами. Объемные накладные карманы, массивные пуговицы, пастельная гамма и приталенный силуэт – вот ключевые признаки куртки-сафари, которая долго будет в тренде.

3. Джинсовая куртка

Советуем покупать модели из плотного денима без активного декора и градиентов. Крой должен быть простым, а силуэт – прямым или oversize, но не старомодный приталенный. Сейчас дизайнеры часто предлагают изделия в фиолетовом, желтом или, например, зеленом цвете, однако лучше отказаться от них в пользу классических голубых, черных и темно-синих. Их гораздо легче стилизовать.

4. Бомбер

Этот вид верхней одежды был популярен в 80-е и 90-е, и до сих пор не покидает тренды. Бомберы – куртки с трикотажными манжетами, поясом-резинкой и воротником. Их можно носить с широкими джинсами на высокой посадке, кожаными брюками или юбками-плиссе. На что следует обратить внимание? Вы можете смело выбирать длину как укороченную, так и удлиненную. Желательно, чтобы изделие не имело большое количество фурнитуры.

5. Пальто

Универсальными являются пальто с запахом, прямого кроя или пальто-коконы. Обратите внимание на изделия с лаконичным дизайном, созданные из натуральных материалов и в природной цветовой палитре. Длину можно варьировать в зависимости от настроения, но наиболее практичные модели те, что ниже колен.

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