Так поступают профессионалы: топ-9 советов по естественному макияжу

Почти незаметный на лице естественный макияж на вид кажется простым в исполнении. Но в действительности это целое искусство со своими законами, нарушение которых разрушает весь эффект.

Как не ошибиться с исполнением нюдового мейка, разбирался OBOZ.UA. Вот девятка советов от профессионалов, которые помогут вам создать безупречный образ.

Всегда начинайте с ухода за кожей

Ни один макияж не может быть удачным, если ваша кожа недостаточно увлажнена, шелушится и страдает от воспалений. Поэтому обязательно подберите себе уход, который сделает лицо гладким и наполненным влагой. Не забывайте ни об очищении, ни о защите от солнца. Отдельно заботьтесь о зоне вокруг глаз – натуральный макияж не может быть совершенным без сияющего открытого взгляда.

Воспользуйтесь базой под тени вместо консилера

Обычно текстура консилера достаточно плотная, поэтому на веки он ляжет тяжелым заметным слоем и даже подчеркнет морщины. Поэтому для натурального макияжа лучше выбирать специальную базу под тени. Она выровняет текстуру кожи, увлажнит веки и даже придаст им легкое сияние. При желании можно остановиться только на базе и не наносить цвет.

Подводка – главный секрет пушистых ресниц

Если вы хотите, чтобы ваши естественные ресницы выглядели действительно пушистыми, возьмите темно-коричневый карандаш и проведите им по водной линии верхнего века. Это визуально придаст волоскам густоты и вам не придется прибегать к наращиванию или использованию накладных пучков. Даже если вы потом откажетесь от туши, ваш образ будет завершенным.

Воспользуйтесь пудровым бронзером вместо теней

Бронзеры имеют очень естественный оттенок, придающий лицу свежий и загорелый вид. То есть они идеально подходят на роль нюдовых теней для век. Нанесите немного бронзера на складку и это отлично подчеркнет ваши глаза.

Хорошо прочешите ресницы

Обычно мы красим ресницы только с видимой стороны и этого вполне достаточно. Но попробуйте первое движение кисточкой по верхнему ряду совершить со стороны века. А потом красьтесь так, как вы привыкли. Это сделает ваши естественные ресницы очень пушистыми и объемными.

Попробуйте технику "треугольник света"

"Треугольник света" – фирменный метод макияжа визажистки Триш Макэвой, который она использует для осветления зоны под глазами. Возьмите косилер и нарисуйте им большой треугольник от внутреннего уголка глаза до крыла носа, а затем до внешнего уголка глаза. Заполните этот треугольник продуктом и растушуйте его. Это убирает красноту и скрывает поры. А еще делает лицо свежим и сияющим.

Замените тональную основу на BB-крем

Чем легче будет текстура основы для природного макияжа, тем лучше. Поэтому вместо тонального крема выберите BB-крем. Хорошее средство одновременно грунтует, контролирует жирность и обеспечивает качественное полупрозрачное покрытие.

Нанесите полупрозрачную пудру под румяна или бронзатор

Если вы хотите смягчить цветовые переходы на лице от бронзатора или румян, сначала нанесите на кожу немного полупрозрачной пудры. Любое контурирование с таким нижним слоем будет выглядеть плавно и хорошо растушуется.

Попробуйте комбинацию подводки и блеска для губ

Помада в нюдовом макияже может выглядеть слишком интенсивным цветовым акцентом. Поэтому замените ее блеском натурального цвета. Обведите губы карандашом, чтобы продукт не растекся, и растушуйте проводенную им линию, а затем просто воспользуйтесь блеском.

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