Свежий тренд осени 2026: какой цвет окрашивания выбрать брюнеткам

Этой осенью брюнеткам предлагают обратить внимание на окрашивание, которое придает волосам естественное сияние без кардинального изменения цвета. Новый тренд получил название "golden-hour brunette" и уже привлек внимание поклонниц натуральных оттенков.

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Его главная особенность заключается в сочетании глубокой каштановой базы с мягкими золотистыми, медовыми и карамельными акцентами, отмечает издание Cosmopolitan. В результате волосы выглядят объемными, блестящими и словно освещёнными тёплыми лучами солнца.

Что такое golden-hour brunette

Новый трендовый оттенок вдохновлен так называемым "золотым часом" – периодом перед закатом, когда свет становится особенно теплым и мягким. Именно этот эффект колористы пытаются воссоздать на волосах с помощью грамотного сочетания нескольких оттенков.

Основой остается натуральный или окрашенный каштановый цвет, который дополняют нежными золотистыми, янтарными, медовыми и бежевыми прядями. Такие акценты создают естественную игру света, не изменяя кардинально общий цвет волос.

В отличие от полного осветления или перехода в блонд, golden-hour brunette выглядит максимально мягко и естественно. Благодаря этому окрашивание придает волосам глубину и многомерность без резких контрастов.

Чем этот тренд отличается от обычного мелирования

Несмотря на сходство с карамельным мелированием, новая техника имеет свои особенности. Главный акцент здесь делается именно на сохранении насыщенной каштановой базы, которая остается доминирующим цветом.

Светлые пряди используются только для создания естественных бликов. Они могут быть выполнены в формате балаяжа, деликатного осветления отдельных участков или прядей, обрамляющих лицо. Все переходы должны выглядеть плавно, без заметных границ и контрастных полос.

Именно благодаря этому окрашивание напоминает естественный эффект волос, выгоревших на солнце, а не результат сложного осветления.

Кому подойдет golden-hour brunette

Одним из главных преимуществ этого тренда является его универсальность. Лучше всего он смотрится на каштановых волосах различной насыщенности, однако адаптировать оттенок можно практически под любую внешность.

Такое окрашивание подойдет тем, кто хочет освежить образ без радикальных экспериментов. Оно гармонично смотрится на волосах любой длины и текстуры – от коротких стрижек до длинных локонов.

Особенно эффектно светлые акценты смотрятся возле лица, подчеркивая его черты и придавая внешности свежесть. Именно поэтому golden-hour brunette называют одним из самых комфортных вариантов перехода от летнего сезона к осеннему.

Как ухаживать за трендовым оттенком

Несмотря на сложный визуальный эффект, golden-hour brunette не требует особо тщательного ухода. Для поддержания цвета достаточно использовать шампунь и кондиционер для окрашенных волос и не злоупотреблять частым мытьем головы.

Чтобы золотистые отблески не теряли яркости, специалисты рекомендуют периодически обновлять тонирование или проводить процедуру глоссинга. Обычно достаточно одного сеанса каждые два-три месяца.

Также полезны будут несмываемые кондиционеры, питательные средства и продукты для блеска. Именно здоровый вид волос позволяет максимально раскрыть красоту этого оттенка.

Какая укладка лучше всего подчеркивает цвет

Чтобы продемонстрировать все переливы golden-hour brunette, важно правильно укладывать волосы.

Перед сушкой рекомендуется использовать несмываемый кондиционер и термозащиту.

Для придания объема волосам следует сушить их феном с помощью круглой щетки, разделяя их на отдельные секции. Такой способ помогает подчеркнуть игру света между темными и золотистыми прядями.

Финальным штрихом может стать укладка феном-щеткой или создание легких волн.

Именно на подвижных прядях теплые отблески становятся наиболее заметными, создавая тот самый эффект "золотого часа", который и вдохновил на появление этого тренда.

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