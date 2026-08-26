Что делать, чтобы волосы не спутывались при расчесывании: есть простой трюк

Каждый раз после мытья головы или в течение дня вы тратите немало времени и сил, чтобы распутать волосы? Возможно, вам нужно изменить то, как вы при этом держите щетку.

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Лайфхак по уходу за волосами стал вирусным в соцсетях. Пользователи не скрывают удивления от того, что годами не знали об этом методе. Подробнее о нем решило рассказать издание Styl Interia.

Укротить непослушные пряди оказывается гораздо проще, если повернуть щетку на 90 градусов. Обычно мы держим ее горизонтально – так удобнее для руки. Но в таком положении зубцы щетки смотрят в разные стороны и как бы накладываются друг на друга, что и затрудняет расчесывание. Расположенные таким образом зубцы скорее способствуют запутыванию волос.

Но если вы повернете щетку вертикально, зубчики выстроятся в один ряд. В таком положении они будут легко проходить по прядям, разделяя волоски друг от друга.

Многие люди, которые опробовали этот простой лайфхак, затем делились в соцсетях своими впечатлениями. Оказалось, что он действительно работает – щетка в вертикальном положении плавно скользит по волосам, не спутывая и не вырывая их.

Единственный вопрос, который беспокоит тех, кто опробовал этот метод, – это конструкция щетки, которую было бы удобнее держать в таком положении, при котором она лучше расчесывает волосы. Для этого нужно либо изменить положение ручки, либо иным образом расположить зубцы.

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