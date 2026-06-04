Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

С приходом лета пастельные весенние тона постепенно отходят на второй план. На смену приглушенным цветочным мотивам и спокойным нюдовым вариантам приходят более яркие цвета, напоминающие о солнце, фруктах, море, путешествиях и теплых вечерах.

Видео дня

Особенно популярными будут цвета, которые не кажутся слишком сложными, но добавляют образу свежести. Они хорошо подходят и для домашнего маникюра, и для салонного покрытия. К тому же, эксперты отмечают, что эти оттенки удачно сочетаются с различными формами ногтей – от коротких округлых до квадратных.

Оттенки зеленого

Зеленый цвет уже не первый сезон остается среди фаворитов, но летом 2026 года особого внимания заслуживает именно сочный яблочный оттенок. Он свежий, яркий и немного необычный, поэтому сразу делает маникюр более заметным.

Такой цвет хорошо подходит к коротким округлым ногтям и выглядит очень современно без лишней пестроты. Яблочно-зеленый маникюр можно носить как самостоятельно, так и сочетать с минималистичным дизайном – тонкими линиями, прозрачной базой или легким глянцевым покрытием.

Красные ногти

Красный маникюр всегда считается классикой, но летом лучше выбирать не глубокий винный или холодный красный, а более теплый томатный оттенок. В нем есть легкая оранжевая нота, благодаря которой цвет кажется более солнечным и непринужденным.

Такой маникюр ассоциируется с летними ужинами, спелыми овощами, салатами, пикниками и отдыхом на террасе. Особенно удачно томатно-красный цвет сочетается с короткими квадратными ногтями – маникюр получается одновременно ярким и очень элегантным.

Классический коралловый

Коралловый – один из самых надежных летних оттенков. Он не такой резкий, как неоновые цвета, но значительно теплее и выразительнее весенней пастели. Коралловый маникюр станет хорошим вариантом для тех, кто хочет перейти к более солнечной палитре, но без чрезмерного контраста.

Этот цвет подходит к загорелой коже, легким платьям, льняным костюмам, белым рубашкам и пляжным образам. Коралловый одинаково хорошо держится в повседневном стиле и в отпускных луках, поэтому его можно считать универсальным выбором на лето.

Масляно-желтый маникюр

Мягкий желтый оттенок, который часто называют масляным, уже успел стать одним из самых модных цветов года. Он нежный, теплый и солнечный, но при этом не слишком яркий, поэтому легко вписывается даже в сдержанный стиль.

Такой маникюр особенно уместен для отпуска, летних праздников и прогулок. Масляно-желтый можно использовать не только как основной цвет, но и для французского маникюра. Также он хорошо сочетается с жемчужным или хромированным финишем, если хочется деликатного сияния.

Голубые оттенки

Голубой остается одним из самых стильных цветов для лета. В 2026 году актуальными будут разные его варианты – от прохладного пудрового и мятно-голубого до насыщенного аквамаринового.

Голубой или ярко-синий маникюр напоминает о солнечных путешествиях, греческих островах, чистой воде и легкости летнего сезона. Он хорошо подходит как для рук, так и для педикюра, поэтому его можно смело выбирать для пляжного отпуска.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать дома японский маникюр для идеального ухода за ногтями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.