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Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

Алина Милсент
Lady Oboz
3 минуты
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Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года
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С приходом лета пастельные весенние тона постепенно отходят на второй план. На смену приглушенным цветочным мотивам и спокойным нюдовым вариантам приходят более яркие цвета, напоминающие о солнце, фруктах, море, путешествиях и теплых вечерах.

Особенно популярными будут цвета, которые не кажутся слишком сложными, но добавляют образу свежести. Они хорошо подходят и для домашнего маникюра, и для салонного покрытия. К тому же, эксперты отмечают, что эти оттенки удачно сочетаются с различными формами ногтей – от коротких округлых до квадратных.

Оттенки зеленого

Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

Зеленый цвет уже не первый сезон остается среди фаворитов, но летом 2026 года особого внимания заслуживает именно сочный яблочный оттенок. Он свежий, яркий и немного необычный, поэтому сразу делает маникюр более заметным.

Такой цвет хорошо подходит к коротким округлым ногтям и выглядит очень современно без лишней пестроты. Яблочно-зеленый маникюр можно носить как самостоятельно, так и сочетать с минималистичным дизайном – тонкими линиями, прозрачной базой или легким глянцевым покрытием.

Красные ногти

Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

Красный маникюр всегда считается классикой, но летом лучше выбирать не глубокий винный или холодный красный, а более теплый томатный оттенок. В нем есть легкая оранжевая нота, благодаря которой цвет кажется более солнечным и непринужденным.

Такой маникюр ассоциируется с летними ужинами, спелыми овощами, салатами, пикниками и отдыхом на террасе. Особенно удачно томатно-красный цвет сочетается с короткими квадратными ногтями – маникюр получается одновременно ярким и очень элегантным.

Классический коралловый

Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

Коралловый – один из самых надежных летних оттенков. Он не такой резкий, как неоновые цвета, но значительно теплее и выразительнее весенней пастели. Коралловый маникюр станет хорошим вариантом для тех, кто хочет перейти к более солнечной палитре, но без чрезмерного контраста.

Этот цвет подходит к загорелой коже, легким платьям, льняным костюмам, белым рубашкам и пляжным образам. Коралловый одинаково хорошо держится в повседневном стиле и в отпускных луках, поэтому его можно считать универсальным выбором на лето.

Масляно-желтый маникюр

Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

Мягкий желтый оттенок, который часто называют масляным, уже успел стать одним из самых модных цветов года. Он нежный, теплый и солнечный, но при этом не слишком яркий, поэтому легко вписывается даже в сдержанный стиль.

Такой маникюр особенно уместен для отпуска, летних праздников и прогулок. Масляно-желтый можно использовать не только как основной цвет, но и для французского маникюра. Также он хорошо сочетается с жемчужным или хромированным финишем, если хочется деликатного сияния.

Голубые оттенки

Стильные и солнечные: 5 оттенков маникюра, которые покорят всех летом 2026 года

Голубой остается одним из самых стильных цветов для лета. В 2026 году актуальными будут разные его варианты – от прохладного пудрового и мятно-голубого до насыщенного аквамаринового.

Голубой или ярко-синий маникюр напоминает о солнечных путешествиях, греческих островах, чистой воде и легкости летнего сезона. Он хорошо подходит как для рук, так и для педикюра, поэтому его можно смело выбирать для пляжного отпуска.

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