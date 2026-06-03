Руки станут очень элегантными: как сделать модный японский маникюр

Все, кто любит иметь ухоженные ногти и поэтому каждые несколько недель обновляет их дизайн, хорошо знают: со временем это может сильно истощить ногтевую пластину. Исправить ломкость и вернуть ногтям здоровый блеск вполне реально – просто обратите внимание на японский маникюр, тем более, что он сейчас в тренде.

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Что это такое и как сделать японский маникюр дома, рассказало издание Myself. Это в первую очередь уходовая процедура, направленная на укрепление и увлажнение ногтя, но и внешний вид она оставляет после себя очень приятный.

Коротко о сути японского маникюра

Свое название этот метод получил благодаря происхождению – он родился в Японии. Сегодня такой уход за ногтями невероятно популярен во всем мире, ведь процедура является максимально деликатной. Во время нее вообще не используют акрил или гель. После маникюра ногти становятся невероятно глянцевыми, поскольку их тщательно обрабатывают пилочками и полировочными блоками.

Для достижения лечебного эффекта в японском маникюре традиционно применяют специальную пасту из натуральных ингредиентов: пчелиного воска, водорослей, масла рисовых отрубей, витамина Е и диоксида кремния. Такое средство насыщает ногтевую пластину и кутикулу влагой и питательными веществами. Даже поврежденные ногти получают глубокий уход и могут отрастать здоровыми.

Как сделать такой маникюр самостоятельно

Самое приятное в японском маникюре то, что его довольно просто выполнить в домашних условиях. Для этого вам понадобится приобрести готовый набор со всем необходимым. Стоит такой набор как 1-2 визита в салон, но хватит его вам надолго. А сама техника выполнения процедуры совершенно несложная. Вот какие шаги нужно осуществить, чтобы получить безупречный результат.

Подготовка

При необходимости удалите остатки старого лака с помощью мягкого средства. Также скраб поможет убрать ороговевшие частички и сделает кожу вокруг ногтей мягкой и подготовит ее к поглощению ухаживающих компонентов.

Подпиливание

Выберите желаемую форму и подпилите ногти. Это может быть, например, короткий миндаль или мягкий квадрат. Поскольку перед японским маникюром ногти часто бывают ломкими и ослабленными, лучше всего выбирать именно короткую длину.

Уход за китикулой

С помощью пушера или палочки из апельсинового дерева осторожно отодвиньте кутикулу. Предварительно можно воспользоваться специальным ремувером. При желании ее можно также подрезать специальными ножницами, но это не обязательно.

Полировка

Теперь нанесите на ноготь пасту с натуральными компонентами. С помощью бафа или полировального блока аккуратно вотрите ее в ногтевую пластину – это выровняет поверхность и одновременно отполирует ее.

Нанесение пудры

На следующем этапе на ноготь наносится специальная пудра с минералами, которая дает дополнительный эффект выравнивания поверхности. Она также закрепляет блеск и придает ногтям красивый розовый оттенок.

Финальный уход

В конце процедуры побалуйте свои руки и кутикулу питательным кремом и маслом для ногтей. Теперь ваши руки ухожены и увлажнены, а ногти выглядят великолепно даже без покрытия.

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