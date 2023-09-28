Стильно и объемно: топ-5 лучших причесок для тонких волос

Волосы бывают разных форм и типов – именно это дает волю фантазии. Но если вы в поисках объема, выбор правильных причесок для тонких волос поможет добавить шарм. Хорошая новость заключается в том, что тонкие волосы открывают новый мир возможностей: они, как правило, хорошо реагируют на термическую укладку, нуждаются в небольшом количестве продукта, чтобы сделать их гладкими и блестящими, и обычно их достаточно легко стилизовать. Впрочем, создание объема может быть вызовом.

Однако есть много советов, уловок, продуктов и техник, которые могут придать вашим прядям чуть больше густоты, а именно: специальные техники сушки, средства для увеличения объема, а также хорошо подобранные стрижки. Журнал Glamour собрал 5 лучших причесок для обладательниц тонких волос по мнению экспертов.

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Лучшие прически для тонких волос

Некоторые прически могут добавить больше объема, чем другие, особенно если они придают текстуру или фиксацию. "Я считаю, что специальные техники и средства для структуры добавляют объем и укладывают волосы, что делает их более объемными и густыми, – говорит Рис Вентворт, стилист Blue Tit Salon Clapton. – Вы можете использовать плойку и выпрямитель или любое другое приспособление для накрутки волос в разных направлениях, чтобы создать взъерошенный, текстурированный вид. Вы также можете использовать расческу с широкими зубцами, чтобы смягчить кудри".

Как сушить тонкие волосы феном

Если у вас тонкие волосы, немного вялые или отягощенные, сушка феном может быть лучшим вариантом, чем естественная сушка, поскольку лишний вес от мокрых прядей может вызвать не объемные волосы у корней. Используйте термозащитный спрей, чтобы предотвратить повреждение, и попробуйте эти уловки:

• "Высушите волосы феном поверх расчески, а не под ней, чтобы лучше поднять корни, – говорит Ребекка Макканн, основательница Pro Blo. – Лучший способ – поднять волосы вверх под углом 45 градусов во время сушки феном для максимального объема".

• Попробуйте старую технику "перекинуть голову вверх ногами". "Это старый трюк, но он работает и мгновенно создает объем", – говорит Ли Стаффорд.

• Если вы не можете освоить технику Ребекки, Ли также рекомендует вообще отказаться от расчески: "Используйте пальцы, чтобы грубо высушить и создать объем у корней, а не расчесывать волосы, поскольку это может стать причиной прилизаности. Используйте расческу только на средней длине и кончиках".

• Включите режим горячего воздуха, но средней скорости. "Когда фен работает слишком интенсивно, это делает волосы более мягкими и пушистыми", – говорит Рики Уолтерс, владелец и креативный директор Salon 64.

Прически

Что касается причесок, TikTok буквально переполнен советами о том, как улучшить свою укладку.

Не забудьте использовать продукты, которые помогут прическе продержаться весь день. "Великолепный финишный продукт, который добавляет много текстуры, – это пенка для объема", – говорит Рис. А профессиональный парикмахер Джордана Кобелла рассказывает: "Я использую сухой шампунь во время каждой сушки феном или укладки. Я наношу на корни частями и массирую". Совет для тех, кто чувствует тонкость на проборе волос: используйте цветной спрей, или тени в тон прядей. Это создаст иллюзию густой и объемной линии.

Какие стрижки самые лучшие для тонких волос и почему

Хорошая стрижка может значительно изменить тонкие волосы, добавив текстуры. Но независимо от того, какой стиль вы выбираете, "делайте его объемным", – говорит Рики из салона 64.

Девушкам с тонкими волосами иногда трудно прибегнуть к длинным прядям, поскольку кончики могут выглядеть немного потрепанными и редкими. Итак, более короткая прическа может обеспечить здоровые волосы, которые вы ищете. "Я рекомендую регулярно стричься", – говорит Рос. "Убедитесь, что не зацикливаетесь на длине. Стрижка с одной длиной, особенно выше плеч, сделает волосы более густыми", – говорит он.

Боб

"Если у вас тонкие волосы, я бы рекомендовал прически средней длины или короче. Боб, миди и пикси очень хорошо подходят для того, чтобы тонкие волосы казались гуще", – говорит Джорданна. "Для длины боб выбирайте тупой срез без слоев, поскольку это создает густоту в основе стрижки", – добавляет она.

Каскад

"Если у вас более текстурированные или вьющиеся волосы, дополнительная структура и каскад также помогут", – говорит Рос. То же самое можно сказать и о прямых волосах. "В некоторых случаях обрамляющий лицо каскад может создать иллюзию густоты", – говорит Джорданна. Однако она предупреждает, что "следует держать баланс с обрамлением лица, что может иметь противоположный эффект, если переусердствовать, поэтому обязательно просите о небольшом каскаде. "Избегайте любых тяжелых слоев, поскольку это может сделать волосы тоньше на концах", – соглашается Ли.

Бахрома (лесенка)

Бахрома может помочь добавить объем спереди (особенно если вы хотите сохранить заднюю часть волос длиннее). "Тем, у кого тонкие волосы, эта прическа может быть не совсем комфортной, поскольку пряди могут стать гладкими и довольно быстро жирнеть", – говорит Рики. И если у вас немного волос, будьте осторожны с тем, насколько густыми вы делаете челку. "Когда парикмахеры стригут свежую челку, они "одалживают" пряди из другой части ваших волос", – объясняет он.

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