Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

Из-за резких изменений в весе становится труднее стилизовать одежду, которая у вас есть. А хочется выгодно подчеркнуть силуэт и, возможно, замаскировать "лишнее". Так, набрав объем в зоне талии, уже не получится носить платье-чехол или, скажем, джинсы с высокой посадкой. Они лишь подчеркнут изменения в теле и будут придавать дискомфорт. Если же надеть наряд прямого кроя и накинуть пиджак – совсем другое дело: вы чувствуете себя уверенно и выглядите эффектно.

Видео дня

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, как создать базовый гардероб, который отлично подходит даже при небольших изменениях в параметрах фигуры. С этими советами вы забудете о фразе "мне нечего надеть".

1. Сделайте ревизию собственного гардероба

Распределите ваши вещи на три кучи: сохранить, переделать и продать/пожертвовать. Первая – вся одежда, в которой вы чувствуете себя комфортно, и что прекрасно подчеркивает фигуру. Вторая – текстильные изделия, которые вам нравятся, но их нужно немного изменить: актуализировать крой, скорректировать длину или, например, убрать лишнюю фурнитуру. Третья – все, что вы можете продать, подарить кому-нибудь или отдать в приюты для бездомных; одежда, которая выглядит ухоженно, но при этом не так хорошо сидит на фигуре, как хотелось бы, и ее сложно перешить.

2. Исследуйте, что вам подходит

Когда человек худеет или набирает вес, добавляется объем в определенных местах. К примеру, если вы склонны набирать килограммы в зоне талии и живота, то покупайте брюки и юбки с эластичным поясом, а платья – А-силуэта или прямого кроя. Так ваша одежда будет универсальной, и подойдет при колебаниях веса. А вот от oversize-одежды, которая делает силуэт бесформенным, или от чрезмерно силуэтных вещей лучше отказаться. Они нечасто пригодятся.

3. Делайте акцент на базовых вещах

Создайте капсульный гардероб, где можно будет комбинировать между собой на один размер больше и меньше вещи. Обязательно – в классической палитре. Например, майки, футболки, джинсы, пиджаки, рубашки, брюки с ремнями или с эластичной талией и юбки. Так не придется беспокоиться о том, что вам подойдет, поскольку знаете, что у вас есть универсальные вещи, с которыми можно создавать большое количество образов.

4. Выбирайте "хитрый" крой одежды

Если у вас сильные колебания в весе, то ваш must have – платья с запахом, прямого кроя, платья-рубашки, на завышенной талии или асимметричного кроя. Они хорошо очерчивают бедра и "маскируют" выпуклый живот. А если имеют длину миди, то еще и вытягивают силуэт. Также визуально корректируют фигуру миди и макси-юбки. Они могут стать отличной базой для эффектных образов: со свитерами в прохладную погоду и с майкой или футболкой – в теплую.

5. Не забывайте об аксессуарах

Наденьте пиджак, лоферы, брюки и блузу. Спустя несколько дней – эти же вещи, но с другой обувью, и на шее завяжите платок. Образ тот же, но благодаря аксессуарам он выглядит по-новому. Тот же эффект будет, если носить одни и те же платья и юбки с разной обувью, ремнями, сумками и украшениями. Не ограничивайтесь однотипными аутфитами.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 летних вещах, органично вписывающихся в осенние образы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!