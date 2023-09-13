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Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

Дария Скуб
Lady Oboz
3 минуты
105
Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

Из-за резких изменений в весе становится труднее стилизовать одежду, которая у вас есть. А хочется выгодно подчеркнуть силуэт и, возможно, замаскировать "лишнее". Так, набрав объем в зоне талии, уже не получится носить платье-чехол или, скажем, джинсы с высокой посадкой. Они лишь подчеркнут изменения в теле и будут придавать дискомфорт. Если же надеть наряд прямого кроя и накинуть пиджак – совсем другое дело: вы чувствуете себя уверенно и выглядите эффектно.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, как создать базовый гардероб, который отлично подходит даже при небольших изменениях в параметрах фигуры. С этими советами вы забудете о фразе "мне нечего надеть".

1. Сделайте ревизию собственного гардероба

Распределите ваши вещи на три кучи: сохранить, переделать и продать/пожертвовать. Первая – вся одежда, в которой вы чувствуете себя комфортно, и что прекрасно подчеркивает фигуру. Вторая – текстильные изделия, которые вам нравятся, но их нужно немного изменить: актуализировать крой, скорректировать длину или, например, убрать лишнюю фурнитуру. Третья – все, что вы можете продать, подарить кому-нибудь или отдать в приюты для бездомных; одежда, которая выглядит ухоженно, но при этом не так хорошо сидит на фигуре, как хотелось бы, и ее сложно перешить.

Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

2. Исследуйте, что вам подходит

Когда человек худеет или набирает вес, добавляется объем в определенных местах. К примеру, если вы склонны набирать килограммы в зоне талии и живота, то покупайте брюки и юбки с эластичным поясом, а платья – А-силуэта или прямого кроя. Так ваша одежда будет универсальной, и подойдет при колебаниях веса. А вот от oversize-одежды, которая делает силуэт бесформенным, или от чрезмерно силуэтных вещей лучше отказаться. Они нечасто пригодятся.

Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

3. Делайте акцент на базовых вещах

Создайте капсульный гардероб, где можно будет комбинировать между собой на один размер больше и меньше вещи. Обязательно – в классической палитре. Например, майки, футболки, джинсы, пиджаки, рубашки, брюки с ремнями или с эластичной талией и юбки. Так не придется беспокоиться о том, что вам подойдет, поскольку знаете, что у вас есть универсальные вещи, с которыми можно создавать большое количество образов.

Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

4. Выбирайте "хитрый" крой одежды

Если у вас сильные колебания в весе, то ваш must have – платья с запахом, прямого кроя, платья-рубашки, на завышенной талии или асимметричного кроя. Они хорошо очерчивают бедра и "маскируют" выпуклый живот. А если имеют длину миди, то еще и вытягивают силуэт. Также визуально корректируют фигуру миди и макси-юбки. Они могут стать отличной базой для эффектных образов: со свитерами в прохладную погоду и с майкой или футболкой – в теплую.

Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

5. Не забывайте об аксессуарах

Наденьте пиджак, лоферы, брюки и блузу. Спустя несколько дней – эти же вещи, но с другой обувью, и на шее завяжите платок. Образ тот же, но благодаря аксессуарам он выглядит по-новому. Тот же эффект будет, если носить одни и те же платья и юбки с разной обувью, ремнями, сумками и украшениями. Не ограничивайтесь однотипными аутфитами.

Как создать универсальный гардероб на все случаи жизни: подойдет женщинам, которые то худеют, то поправляются

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