Не спешите прятать! 5 летних вещей, которые органично вписываются в осенние образы

Не спешите прятать летние вещи в шкафах до следующего теплого сезона. Некоторые из них отлично впишутся в осенние аутфиты. Вы можете поиграть с контрастами. Скомбинируйте изделия из легких тканей с костюмными, вязаными или так далее – и каждый ваш выход будет эффектным.

Видео дня

О том, как создать интересные ансамбли из, казалось бы, несочетаемых вещей – читайте в материале OBOZREVATEL. Раскройте весь потенциал своего летнего гардероба.

1. Блуза или корсетный топ

Легкую блузу с акцентными деталями (рюшами, воланами, рукавами-фонариками, с опущенными плечами) или корсетный топ можно носить не только весной и летом, но и ранней осенью. Например, срифмуйте их с брюками прямого кроя или клеш, силуэтными юбками или с любимыми джинсами. Сверху накиньте oversize-пиджак, полуприталенное пальто или тренч.

2. Льняная рубашка свободного кроя

Рубашка изо льна в классической палитре (белая, бежевая или цвета мокко) может пригодиться в осенне-зимний период. К примеру, как база под свитером или кардиганом. Также вы можете попробовать надеть ее вместе с костюмом, брюками и пальто или, скажем, юбкой и вязаным жилетом.

3. Одежда в технике кроше

Кроше – это объемное рельефное кружево. Основные его мотивы – растительные и геометрические узоры. Если летом можно носить любые вещи в этой технике, то осенью стильный "кастинг" проходят не все. Так, желательно отказаться от кружевных брюк и юбок, поскольку они не согревают. А вот светлое платье массивной вязки понадобится. Наденьте с ним плотные теплые колготки и пальто или удлиненный пиджак. Не менее интересно в осенних луках смотрятся лонгсливы и кардиганы кроше.

4. Атласная макси

Осенью длинные атласные и шелковые юбки или платья можно комбинировать со свитерами и джемперами, чтобы создать уютные образы. Обратите внимание, что вещи должны быть сделаны из плотного материала, что хорошо согревает.

5. Прозрачная блуза

Это еще один летний тренд, который остается актуальным и осенью. Чтобы прозрачные блузы выглядели органично с теплой одеждой, носите их с майками или боди из плотных тканей. Интересно выглядят сочетания светлого верха, темного низа и обуви в темной цветовой гамме.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных джинсах на осень 2023, которые разнообразят ваши образы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!