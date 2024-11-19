Стилистка назвала самые модные головные уборы зимы 2024/2025. Фото

С наступлением холодов одним из незаменимых элементов гардероба любителей моды становятся головные уборы. Разнообразные шляпы, береты, шапки и капоры не только делают ваш образ стильным, но и обеспечивают полноценный комфорт, даже в дни с самой низкой температурой.

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Украинская стилистка Юлико на своей странице в Instagram сделала подборку лучших аксессуаров зимы 2024/2025. Она посоветовала в этом сезоне отдавать предпочтение кремовым, карамельным, бордовым, пудрово-розовым и графитовым оттенкам, а из материалов присмотреться к экомеху, кашемиру, коже, шерсти, букле и трикотажу.

Меховая панама

Этот головной убор уже несколько сезонов не теряет своей популярности. Панама из экомеха придаст вашему луку изысканности и оригинальности, независимо от того предпочтете вы изделие с коротким или длинным ворсом.

Вязаные шапки

Это классика, которая на протяжении многих лет не покидает лидирующие позиции в индустрии моды. По словам Юлико, если вы хотите добавить луку оригинальности, усовершенствуйте вязаную шапку элегантной вуалью.

Береты

Стилистка отметила, что этой зимой в моду возвращаются шерстяные береты, но в более современных интерпретациях. Экспертка советует обратить внимание на головные уборы с кожаными вставками, вышивкой, блестками или яркими акцентами.

Балаклавы

Это уникальный элемент гардероба, который не только выглядит стильно, но и обеспечивает полноценный комфорт. Как отметила Юлико, особенно трендовыми станут балаклавы с декоративными элементами.

Капоры

Вязаная комбинация капюшона и шапки будет выглядеть непревзойденно в этом зимнем сезоне.

Треугольные платки

Этот трендовый ретро аксессуар может стать незаменимой вещью в гардеробе. По словам Юлико, объемный шелковый или шерстяной платок может легко превратиться в стильную шапку, которая обеспечит тепло и модный внешний вид.

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