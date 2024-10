Больше не антитренд: в моду неожиданно вернулась сумка, в которую поместится все. Фото

С приходом осени, а вскоре – зимы, в моду возвращаются вещи, которые раньше откровенно называли антитрендовыми. Одной из них оказалась дизайнерская сумка от бренда COS, что имеет название Studio Bowling Bag ("сумка для боулинга"), в которую может поместиться чуть ли не половина шкафа.

Она невероятно вместительна и имеет лаконичный дизайн. Этот аксессуар был создан в форме полумесяца, а за идею взяли формат классической сумки для боулинга, пишет Who What Where.

"В отличие от классической сумки для боулинга, эта сумка не открывается из конца в конец, а имеет скрытые кожаные панели с обеих сторон, что делает ее гораздо практичнее и безопаснее", – пояснил источник ее особенность.

В частности, на сайте COS сумки нет в наличии, а, как отмечает WWW, произошло это из-за ее популярности. Сейчас ее довольно трудно приобрести у бренда.

Следует отметить, что пришел в моду такой стиль не зря. С наступлением холодов одежда будет становиться более грубой и объемной, а с пуховиками или большими теплыми куртками и шубами стилисты советуют не использовать маленькие сумочки. В холодную погоду следует отдавать предпочтение большим аксессуарам.

