Стилистка назвала 4 идеальных сочетания в одежде, которые будут всегда иметь дорогой вид

Найти вещи, которые будут идеально компоноваться между собой, не так уж трудно, если знать главные оттенки, которые не только будут хорошими в сочетании, но и будут дорогой виглядеть. Даже с бюджетными вещами можно добиться эффекта роскошного стиля, если придерживаться определенных правил и принципов моды. Стилистка Юлико показала четыре лучших варианта цветов.

Видео дня

Подборкой оттенков и возможных образов она поделилась в Instagram. Однако на самом деле сочетаний больше, ведь монохромный белый и черный можно вписать куда угодно.

"Совмещение цветов, которые всегда будут иметь дорогой вид в определенном стиле. Конечно, после черного и белого", – подписала подборку стилистка. Секрет заключается не столько в знании цветов, сколько в умении правильно их сочетать в образе.

Белый верх + оливковый низ

Бежевый верх + винный низ

Горчичный верх + коричневый низ

Голубой верх + белый низ + белый свитер

Ранее OBOZ.UA писал, какую одежду лучше всего подобрать, чтобы иметь гармоничный family look.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!