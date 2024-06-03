Какую одежду подобрать жене и мужу, чтобы выглядеть стильно вместе. Идеи для family look

Украинская стилистка Юлико поделилась рекомендациями по так называемому family look, когда супруги одеваются в похожие наряды. Для того, чтобы сочетаться со своим партнером, следует выбрать одинаковый стиль аутфитов и цветовую палитру.

Эксперт продемонстрировала готовые формулы для семейных образов на своей Instagram-странице. "Если вас с вашим мужем или парнем пригласили на какое-нибудь празднование и вы хотите использовать такой прием, как family look, вот вам несколько заготовленных баз", – говорится в видео Юлико.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 ошибках, которые испортят любой образ. Украинская стилистка Инна Гриненко поделилась рекомендациями по вещам, от которых следует избавиться от своего гардероба.

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