Старый маникюрный тренд возвращается: как выглядели ногти самых известных гостей Каннского кинофестиваля

Еще пять лет назад среди звезд был модным тренд на длинные ноготки, на которых можно было творить самые странные, эпатажные и красочные дизайны. Однако со временем эта тенденция уступила популярность минималистичной практичности.

Прошло не так много времени, и знаменитости вернулись к забытому тренду, однако изменили его дизайн. OBOZ.UA покажет, как выглядели ногти самых известных гостей Каннского кинофестиваля, и расскажет, что их объединяет.

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум сияла на красной дорожке в платье до пола, однако ее маникюр не был таким же ярким. Звезда сделала нюдовый дизайн, но не укорачивала ногти. Овальная пластина была достаточно длинной, чтобы броситься в глаза.

Аналогичный стиль продемонстрировала известная актриса Аня Тейлор-Джой, но ее маникюр был еще длиннее и с заостренными концами. В 2017-2019 годах острые наращенные ноготки были противоречивым, однако от этого не менее популярным выбором знаменитостей.

Американская актриса Ева Лонгория также выбрала бежевый маникюр, форма которого больше напоминала овал. Он, как и предыдущие варианты, не был коротким.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как повторить любимый маникюр принцессы Дианы. Она предпочитала короткие, прямоугольные ногти с тонкими белыми кончиками и розовым глазированным основанием.

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