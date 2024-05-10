Культовый френч 90-х. Как воспроизвести любимый маникюр принцессы Дианы

Культовый стиль принцессы Дианы продолжает вдохновлять, и это включает в себя ее любовь к французскому маникюру. Принцесса предпочитала короткие, прямоугольные ногти с тонкими белыми кончиками и розовым глазированным основанием, особенно в 90-х годах, когда французский маникюр был в моде.

Тенденции по ногтям постоянно менялись, и некоторое время французский маникюр был не в моде, но все циклично, и он снова возвращается в тренды. Французский маникюр имеет множество вариаций, но сегодня OBOZ.UA предлагает вам точное воспроизведение любимого тренда Дианы на ногтях. Классический французский легко наносится и так же легко снимается.

Принцесса любила короткие ногти и выбрала естественное, светло-розовое покрытие, следуя королевскому протоколу.

Подготовка ногтей к маникюру в стиле принцессы Дианы

Чтобы сделать французский маникюр, как у принцессы Дианы, нужно правильно подготовить ногти. Дело ведь не только в нарисованной белой линии. Чтобы получить особый вид, который любила Диана, ногти должны быть квадратной формы и коротко подстрижены.

Сначала снимите с ногтей все предыдущее покрытие и нанесите на кутикулы масло для ногтей, чтоб можно было его отодвинуть. С помощью буфера немного отшлифуйте ногтевую пластину и подпилите сами ногти. Самое важное, что в конце этого шага стоит убедиться, что ваши ногти очень сухие, чтобы лак лучше прилипал к ним. Таким образом вы получите длительный маникюр.

Чтобы повторить маникюр принцессы Дианы, выберите розовое базовое покрытие.

Для своего французского маникюра принцесса Диана предпочитала розовый лак как базовое покрытие. Это, несомненно, сочетается с тенденцией ногтей 90-х годов, к которой сейчас вернулись тренды.

Белая полоска французского маникюра должна быть тонкой.

Чтобы получить фирменный вид ногтей, как у принцессы Дианы, нужно сделать белую полоску на ногте относительно тонкой. Убедитесь, что базовое покрытие полностью высохло. Вы можете выбрать абсолютно прямой белый край или выбрать легкий изгиб, как у Дианы. Для этой части процесса хорошо подходит любой белый лак для ногтей.

Завершите маникюр с помощью верхнего покрытия

Верхнее покрытие не только уменьшит резкое белье кончиков, но и добавит защитный слой, чтобы окончательный эффект длился дольше. Для этого шага не обязательно использовать другой лак. Можно использовать то же самое, чтобы вы брали для базового покрытия. Перед повторным нанесением базового слоя убедитесь, что белые кончики хорошо высохли. После этого шага можно использовать окончательное верхнее покрытие (Top Coat), чтобы убедиться, что все защищено от сколов и износа.

Дополните образ

Принцесса Диана любила работать с классической темой и делать ее собственной. Итак, воспроизводя классический французский маникюр Дианы, смело дополняйте образ любым способом, который вам нравится. Всегда есть пространство, чтобы добавить несколько блестящих камешков для ногтей, или использовать специальные наклейки. И не забудьте смазать кутикулы маслом, когда лак высохнет. Осторожно вотрите немного масла в кутикулу, чтобы сохранить увлажненность.

Или всегда есть вариант, который выбирала Диана – украсить образ кольцом с сапфиром! Диана любила украшения, поэтому классический французский маникюр предлагает красивое полотно, чтобы похвастаться кольцами и браслетами.

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