Создают дополнительный объем: лучшие стрижки боб для тонких волос

Стрижка боб считается одним из самых популярных и комплиментарных вариантов повседневной прически. Она достаточно проста в уходе, а небольшая длина делает волосы крепкими и здоровыми, поэтому боб называют идеальным выбором для тех, кто имеет тонкие волосы.

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Как пишет издание Elle, правильно выполненная стрижка может придать прическе удачную форму, создать иллюзию густоты волос, а также способствовать более пышному росту шевелюры. Ключ кроется в выборе того типа боба, который подойдет именно вам. А также наиболее удачного способа укладки. Но есть несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание.

Какая стрижка боб лучше всего подходит для тонких волос?

Если вы хотите придать волосам объем и пышность, обратите внимание на однослойные варианты стрижки. Они создают иллюзию густоты и структуры лучше всего. "В зависимости от подходящей длины, направленной на линию подбородка или линию челюсти, волосы будут лежать красиво и четко, делая волосы более густыми, челка также может хорошо подойти для укрепления слабых волос вокруг лица", – пояснил изданию Райан Форсайт, директор по художественному образованию Trevor Sorbie

Также делайте концы волос с такой стрижкой прямыми. Прямая стрижка боб минимизирует истончение или сечение кончиков, делая ваши волосы более густыми и гладкими.

Выбираете идеальную длину? Ориентируйтесь на то, чтобы ваши волосы могли легко высохнуть на воздухе. А форму и технику стрижки просите ту, уход за которой потребует как можно меньше средств для ухода и инструментов.

Семь оптимальных форм стрижки боб для тонких волос

Вдохновение для выбора стрижки стилисты советуют искать у звезд. Вот какие семь вариантов боба редакторы Elle назвали действительно удачным выбором для женщин, которые от природы имеют тонкие волосы.

Гладкий боб средней длины

Идеально подстриженный боб длиной чуть выше ключицы придает непринужденный изысканный вид. Он идеально подходит для тонких волос, поскольку его ровно остриженные концы создают иллюзию густоты и плотности.

Французский боб

Французский боб – это воплощение непринужденного шика. Слегка взъерошенные концы и естественная укладка прически – универсальный вариант, который придает объем и подвижность тонким волосам.

Классический прямой боб

С пробором посередине и четкими графическими кончиками боб станет идеальной стрижкой для тех, кто хочет сделать свои волосы визуально более густыми и пышными.

Гладкий боб

Чтобы тонкие волосы выглядели более густыми, нужно создать им иллюзию тяжести. В этом поможет гладкая укладка, выполненная на прямой ровно подстриженный боб. Заправьте передние пряди за уши, чтобы создать иллюзию еще большей густоты.

Округлый боб

Округлый боб с едва заметной внутренней формой придает мягкий вид и хорошо подходит тонким волосам. Созданный с помощью укладки объемный изгиб придает прическе дополнительную пышность и густоту.

Волнистый боб

Свободные волны и боковой пробор делают – безупречное сочетание для дополнительного объема и более расслабленного образа.

Боб до подбородка

Подобно округлому бобу, эта шикарная стрижка длиной до подбородка идеально подходит для придания гладкого объема более тонким волосам.

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