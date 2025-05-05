Какие прически будут мегамодными летом: топ-5

С наступлением лета мы все чаще стремимся к простоте, особенно в отношении причесок. В жару не хочется тратить часы на сложную укладку, поэтому актуальными становятся легкие, но эффектные стили.

Видео дня

В этом году парикмахеры и стилисты выделяют пятерку главных трендов, которые будут доминировать в теплые месяцы. Лето 2025 года обещает быть смелым, естественным и одновременно стильным.

В центре внимания – укороченные стрижки, естественная текстура и оригинальные аксессуары для волос. Так что если вы планировали изменить имидж или освежить свой вид — самое время узнать, что будет на пике моды.

Французский боб

Классическое французское каре возвращается в сокращенной версии – короткий, лаконичный боб, подчеркивающий линию подбородка.

Знаменитости и модницы уже массово предпочитают этот образ. Прическа прекрасно сочетается с небрежной укладкой или легкой волной, а также идеально подходит для жары. Ее можно носить как в ежедневных лугах, так и на особые события. Простота, не требующая лишних усилий, — именно то, что нужно для летних дней.

Волчья стрижка шег

Любителям стиля гранж или просто тем, кто хочет добавить динамики своим прядям, подойдет так называемая "волчья прическа".

Это микс стрижки шег и маллета с рваными слоями и мягкой бахромой. Такой образ легко носить, особенно если у вас естественная волнистая текстура волос. Кроме эстетики, стрижка помогает избавиться от поврежденных концов и придает волосам объем без лишней укладки. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть непринужденно, но стильно.

Русалочьи волны

Если вы поклонник естественного облика, то русалочьи волны станут вашим пожилым фаворитом. Это легкая, немного растрепанная укладка, которая имитирует эффект волос после купания в море.

Особенно красив выглядит такая прическа на тонких или средних волосах, где каждая волна придает ощущение движения и легкости. Для создания такого эффекта можно использовать спрей с морской солью или объемную пенку. Этот стиль отлично сочетается с минимальным макияжем и легкой одеждой в стиле бохо.

Косы

Защитные прически снова в тренде, а именно – косы богини. Их выделяют небрежные вьющиеся пряди среди заплетенных кос, что создает мягкий, романтический образ.

Это отличное решение для путешествий, фестивалей или любого активного досуга. К тому же прическа минимизирует повреждение от солнца и соленой воды. При желании косы можно дополнить стильными аксессуарами: лентами, манжетами или подвесками.

Повязки и ободки

Наконец, модные аксессуары для волос – не только украшение, но и спасатели в жаркие дни. Повязки на голову, широкие ободки или тканевые ленты придают образу завершенности и удерживают волосы подальше от лица.

Стилисты советуют экспериментировать с материалами, цветами и узорами – от пастельных до ярких неонов. Такой аксессуар легко сочетается с любой прической – от волнистых волос до собранных в пучок. Идеально подходит как для городского стиля, так и пляжных образов.

OBOZ.UA предлагает также узнать короткую прическу, которая будет подходить каждому.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.