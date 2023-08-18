Смелые кожаные, строгие силуэтные и не только: 5 стильных моделей юбок на осень 2023

Наступление холодного сезона совсем не означает, что нужно отказываться от любимых юбок. Выбор достаточно широк. Наденьте летне-весенние модели из шелка, льна, хлопка или атласа и дополнительно утеплитесь. Или обратите внимание на изделия из более плотных тканей (джинсовые, костюмные ткани, трикотажные или вязаные). Учитывайте собственные предпочтения и комфорт.

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Какие еще юбки будут актуальны осенью 2023? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Юбка-карандаш

Культовую юбку-карандаш создал кутюрье Кристиан Диор. Эта модель сдержанна, элегантна и изящна. Прекрасно вписывается в образы с блузами, гольфами, oversize-свитерами, водолазками и пиджаками.

2. Макси или мидакси юбка

Юбка длины макси – один из главных трендов года. Осенью будут популярны изделия из хлопка, атласа, денима и шерсти. Лучше всего их комбинировать с минималистичным силуэтным верхом и обувью на платформе или грубой подошве.

3. С разрезом

Такая модель подчеркивает талию и маскирует широкие бедра. Также в ней ноги кажутся длиннее. Осенью эту юбку можно носить с джемперами, рубашками, гольфами, лонгсливами, oversize-пиджаком или свитером в технике кроше.

4. Асимметричная юбка

Асимметричный крой выглядит игриво и романтично, так что удачно впишется в образы для прогулок или свидания. Дополните такую юбку босоножками на каблуке, лонгсливом или тонким свитером и шелковым платком на шее. Готово!

5. Кожаная юбка

Осенью 2023 в трендах будут юбки из кожи средней длины: карандаш, клеш и плиссе. Предпочитайте плотные материалы, если не хотите выглядеть вульгарно. Срифмуйте изделие с объемной рубашкой, свитером или блузой и пиджаком.

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях платьев, которые будут в трендах осенью 2023 и прослужат не один год.

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