Уютные модели на осень 2023: платье-свитер, из костюмной ткани и другие наряды, которые согревают

Уже сейчас стоит позаботиться о своем гардеробе на осень. Заблаговременно, ведь в магазинах есть огромные скидки на прошлогодние коллекции. Это значит, что можно запастись качественными вещами актуального кроя без удара по карману.

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Какие модели платьев будут в трендах осенью 2023 и прослужат не один год? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Трикотажный макси-свитер

Раньше были модными вязаные макси-платья, которые хорошо подчеркивают силуэт фигуры. В этом году стилисты советуют заменить этот элегантный вариант на более уютные платья-свитеры. Желательно, чтобы они были без декора и пестрых принтов. Если хотите подчеркнуть талию – дополните наряд тонким ремнем.

2. Платье в технике кроше

Кроше – очень тонкое и ажурное плетение крючком или его имитация. Вещи, изготовленные в этой технике, приятны на ощупь и обладают качественной фактурой. В этом году они плавно "перекочуют" с летних трендов в осенние. Платья "кроше" нужно носить с однотонным нижним слоем, например, с плотными колготками и лонгсливом или боди. Также советуем накинуть поверх наряда пиджак или свитер.

3. Платье из денима

Износостойкий джинс десятилетиями не покидает тренды. В платьях из этого плотного материала вам точно не будет холодно, а еще он легко вписывается в любой аутфит. Не забудьте про пояс из денима, который сделает акцент на талии.

4. Миди-платье из костюмной ткани

Если вам пришло в голову платье в виде удлиненного пиджака, то мы говорим не о нем. Осенью 2023 года в трендах будут модели длины миди приталенного силуэта. Они имеют более сдержанный крой и отлично подойдут для офисного аутфита или деловых встреч.

5. Силуэтное платье с капюшоном

Такие платья были популярны еще в 1930-е годы. Моду на них вернул бренд Yves Saint Laurent. Это наряды-чехлы с капюшонами без принтов и декора. Изредка могут быть с лаконичным ремнем-цепью. Прекрасно подойдут для романтического ужина или похода в театр.

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