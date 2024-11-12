'Слишком агрессивны': Андре Тан назвал главные табу в цветах этой зимой

Модельер Андре Тан отметил, что неоновые цвета становятся одними из главных антитрендов зимы 2024-2025. Он утверждает, что в этом сезоне следует отдавать предпочтение более естественным оттенкам, а "химические" тона не носить яркими.

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Поэтому модельер эксклюзивно OBOZ.UA объяснил, чем лучше заменить неоновые оттенки. По его словам, мягкие и приглушенные тона в пастельном стиле имеют первенство над яркими, которые "теряют свою актуальность".

"О цветах, которые теряют свою актуальность, можно отметить неоновые оттенки, которые стали слишком агрессивными для сегодняшних трендов. Сейчас в моде более натуральная палитра, которая помогает чувствовать себя уютно и придает образу спокойствие", – отметил Андре Тан.

Модельер порекомендовал зимой предпочесть многослойные образы с пастельными оттенками: "Вместо ярких оттенков советовал бы обратить внимание на многослойные образы с мягкими и приглушенными цветами, которые можно смело сочетать, создавая визуальную гармонию в каждом образе".

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан называл главные цвета зимы 2024-2025 и показал, как их можно совмещать.

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