Андре Тан назвал трендовые цвета зимы 2024/25 и показал идеальные образы для современных женщин. Фото

Модельер Андре Тан рассказал, что сливочный цвет и оттенок горького шоколада станут самыми модными этой зимой. Он решил продемонстрировать их, объединив в своей коллекции HOOLLYWOOD, созданную в соавторстве с инфлюенсером в сфере моды Людмилой Луцук.

Видео дня

По словам модельера, акцент в современных образах следует делать на тёплых и природных цветах, что стало тенденцией последних лет. Эксклюзивно для OBOZ.UA Андре Тан показал идеальные сочетания в нарядах.

"Для новой коллекции мы выбрали оттенки сливочного масла и горького шоколада, ведь эти цвета символизируют элегантность и сдержанность, совмещенные с теплом и комфортом. Оттенок сливочного масла придает образу нежности, позволяя легко комбинировать его с другими цветами, тогда как темный шоколадный – это классический акцент, который всегда придает образу структуры и изысканности", – рассказал модельер.

Андре Тан также описал самые главные оттенки, на которые следует обратить внимание. Однако для своей коллекции HOOLLYWOOD он выбрал именно тона сливочного масла и горького шоколада.

"Зима 24/25 – это время для природных и теплых оттенков, которые придают мягкости зимнему гардеробу. В частности, обратите внимание на цвета, напоминающие корицу, бежевые и карамельные оттенки, создающие эффект уюта. Также я рекомендую обратиться к глубоким оттенкам винного, оливкового и графитового – они отлично подходят к зимним образам и придают им индивидуальности", – отметил Андре Тан.

Более того, он добавил, что неоновые оттенки стали "слишком агрессивными" для современных трендов, поэтому их следует спрятать подальше в шкаф.

"Вместо ярких оттенков советовал бы обратить внимание на многослойные образы с мягкими и приглушенными цветами, которые можно смело сочетать, создавая визуальную гармонию в каждом образе", – пояснил модельер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан показал неожиданный антитренд, захвативший коллекции сезона осень-зима 2025. Он назвал это "шок-контентом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!