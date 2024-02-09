Сиреневый – это новый черный. Маникюр Селены Гомес стал неожиданным трендом февраля

Окончание зимы в модной индустрии обычно знаменуется тем, что темные оттенки сменяют тренды на более яркие и светлые цвета, и маникюр не стал исключением. Звездный мастер Том Бачик, создающий дизайны для Дженнифер Лопес, Селены Гомес и других знаменитостей, назвал сиреневое покрытие "новым черным".

Это означает, что в ближайшее время нежно-фиолетовый лак будет считаться таким же распространенным, как базовый угольный, глянцевый дизайн. Об этом пишет модный журнал Glamour.

Эксперт маникюра подчеркнул, что стильно будет выглядеть не глубокий цвет индиго или темно-фиолетовый, а именно ненавязчивый сиреневый лак, который он нанес на ногти певицы Селены Гомес перед премьерой ленты "Лола".

На фото, сделанных в тот день, исполнительница позировала с пудрово-фиолетовыми ногтями, выгодно выглядевшими на фоне шелковистого белого корсета и черного костюма.

Сиреневый лак для ногтей идеально подходит для любого тона кожи и красиво оттеняет одежду.

Главное, заметил эксперт, не сочетать его с нарядами, которые слишком "девчачьи" – розовыми, бордовыми и другими подобными цветами.

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