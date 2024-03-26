Винтаж возвращается: тренды маникюра из 90-х, которые мы увидим повсюду в 2024 году
В новом сезоне в моду вернутся винтажные тренды, которые были популярны в 90-е, но впоследствии потерявшие любовь и признание. Некоторые из них известны как вечная классика, а другие долгие годы казались слишком пестрыми.
Маникюрные тенденции, которые можно будет увидеть всюду, перечислили редакторы модного портала Who What Wear. Одни дизайны достаточно минималистичны, а с остальными можно создать яркие акценты.
Глиттер
Дизайн с глиттером включает в себя блестящие частицы, придающие сияние любому образу. Глиттер может быть разной формы, размера и цвета, что дает необъятное пространство фантазии. Его наносят на весь ноготь или используют для создания полосок, узоров, френча и тому подобного.
Рисунки
Маникюр с рисунками поможет продемонстрировать креативность, что было популярным в 90-е. Это могут быть простые линии, геометрические фигуры, цветы, животные, персонажи или любое другое изображение, которое вам нравится.
Френч
Французский маникюр никогда не выходит из моды. Он характеризуется белым кончиком ногтя и бежевой или розовой основой. В последнее время простой дизайн привыкли видоизменять, добавляя новые оттенки, украшения и акценты, но более 30 лет назад в моде был именно классический вариант.
Квадрат
Квадратная форма ногтей – это элегантный выбор, с которым любой дизайн будет смотреться аккуратно. Квадратные ногти могут быть как короткими, так и длинными, а еще их часто рекомендуют обладательницам широкой ногтевой пластины.
Металлик
Маникюр с металлическим эффектом в свое время считался самым гламурным. Блестящее и зеркальное покрытие можно создать с помощью специальных лаков, фольги, втирок или наклеек.
Тайдай
Тренд тайдай – это яркий дизайн, напоминающий известную в прошлом технику окрашивания ткани. Для его создания используются разные цвета лаков, которые наносятся на ноготь хаотическим образом, чтобы создать плавный переход.
Полумесяц
Маникюр "полумесяц" характеризуется лункой у основания ногтя, которая может быть заполнена разными цветами или остаться пустой. Многие годы эту технику игнорировали, но в 2024-м она снова станет модной.
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