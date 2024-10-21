Сестры Дженнер обнажились, а Деми Мур выбрала неудачное платье: как выглядели звезды на красной дорожке Academy Museum Gala 2024

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых престижных вечеринок Academy Museum Gala 2024, где собрались самые узнаваемые звезды мирового уровня. Для выхода на красную дорожку знаменитости традиционно выбрали смелые и яркие образы, хотя встречались и не совсем удачные луки.

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Впервые открытие Музея Американской киноакадемии состоялось четыре года назад, и с тех пор каждого октября селебрити собираются на торжественном гала-вечере. OBOZ.UA собрал лучшие аутфиты знаменитостей, в которых они уверенно позировали перед камерами на мероприятии, где явка превысила даже церемонию "Оскар" и Met Gala.

Кайли и Кендалл Дженнер

Сестры Дженнер любят поражать аудиторию своими экстравагантными образами на светских событиях. В этом году они появились на Academy Museum Gala 2024 в откровенных "голых" платьях. 28-летняя Кайли Дженнер выбрала черный велюровый наряд с большим количеством вырезов, сосредоточенных в зоне декольте. Со своей стороны Кайли Дженнер предпочла образ с полупрозрачным верхом, элегантно обнажившим фигуру.

Ким Кардашьян

Не избежала возможности похвастаться телом и фотомодель Ким Кардашьян. Она вышла на красную дорожку и белоснежном корсете с открытыми плечами, который соединила с кутюрными трусами в тон. Знаменитость дополнила аутфит стильными прозрачными каблуками и массивным мерцающим ожерельем.

Селена Гомес

Американская актриса и певица посетила гала-вечер в впечатляющем платье глубокого синего цвета. Интересной изюминкой наряда стал небольшой шлейф на юбке. Селена Гомес добавила оригинальности луку с помощью большого металлического браслета, а прическу сделала, используя трендовый эффект "мокрых" волос.

Деми Мур

Двухкратная номинантка премии "Золотой глобус" выбрала для себя эффектный, хотя и не очень удачный аутфит. В музее Американской академии кинематографических искусств и наук Деми Мур появилась в мерцающем приталенном платье с открытым декольте, плохо севшим на плечах. С одной стороны бретелька наряда была сильно поднята вверх, что создало довольно сомнительный эффект.

Николь Кидман

Звезда "Мулен Руж" традиционно поразила поклонников своим непревзойденным видом. Николь Кидман предстала перед публикой в изысканном атласном платье, которое дополнила длинными перчатками. Актриса предпочла лаконичный образ, поэтому из украшений выбрала только наручные часы и серьги, а волосы собрала в свободный хвост.

Ума Турман

На красной дорожке знаменитость поразила своей элегантностью. Ума Турман выбрала приталенное атласное платье трендового осеннего оттенка, акцентным элементом которого стал объемный верх. Актриса не перегружала образ аксессуарами и сделала нюдовый макияж.

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