'Лучше всех одета' Дженнифер Энистон, гламурная Селена Гомес и цветочная Риз Уизерспун: поражающие образы звезд на 'Эмми 2024'

В Лос-Анджелесе, США, в ночь с 15 на 16 сентября прогремела 76-я церемония награждения кинопремии "Эмми". Мировые звезды традиционно перед событием прошлись по красной дорожке и похвастались своими образами, ведь к этому дню готовились месяцами.

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На "Эмми 2024" было много малоизвестных актеров, но все они пытались запомниться публике не только золотыми статуэтками в руках, но и изысканными образами. Их наряды, по существу, демонстрируют тенденции моды. OBOZ.UA собрал самые лучшие и элегантные образы знаменитостей, которые не могут не поражать.

Дженнифер Энистон

Актриса, наиболее известная по сериалу "Друзья", появилась на красной дорожке в изысканном длинном полупрозрачном платье Oscar de la Renta в стиле русалки. Из украшений знаменитость выбрала только кольцо и браслет, а шею оставила обнаженной. Однако ее прическа была идеально подобрана для такого случая – Энистон распустила волосы и частично прикрывала плечи. Поэтому издание Daily Mail назвало актрису "главой лучше одетых звезд".

Селена Гомес

Звезда "Убийства в одном здании" и певица на "Эмми 2024" выбрала гламурное черное велюровое платье от Ralph Lauren в пол. Акцентной деталью оказался крестообразный вырез, украшенный камнями. Гармонично с платьем сочетались бриллиантовые серьги Tiffany & Co, кольца и браслет.

София Вергара

Главная героиня сериала "Гризельда" приковала взгляды киноманов своим красным платьем Dolce & Gabbana с глубоким декольте. Она идеально подчеркнула фигуру актрисы. Чтобы сбалансировать образ Вергара распустила волосы и уложила их на одну сторону, чем чуть-чуть скрыла обнаженные плечи.

Риз Уизерспун

Тенденцию открытого декольте также продемонстрировала звезда "Утреннего шоу" и "Блондинки в законе". Риз Уизерпун ошеломила черным фатиновым платьем, на котором были вышитые белые цветы. Актриса украсила свою шею колье с драгоценными камнями, а волосы собрала в гладкий пучок.

Джиллиан Андерсон

Звезда "Полового воспитания", в отличие от церемонии "Золотой глобус 2024", на "Эмми 2024" выбрала более сдержанное платье. На красную дорожку Андерсон вышла в полностью серебристом образе. Ее платье было создано из плотной ткани и имело квадратный вырез декольте. Из аксессуаров актриса выбрала серебристый клатч, серебряные длинные серьги и браслет.

Эйса Гонсалес и Рита Ора

Мексиканская актриса Эйса Гонсалес выбрала схожее с Ритой Орой платье. Они обе появились в розовых образах и накидках с перьями. Весомой разницей были лишь разные вырезы декольте, отделка и ткань платьев.

Мерил Стрип

Оскароносная актриса и звезда "Дьявол носит "Прада" была одной из немногих, кто пришел на "Эмми 2024" в костюме. Мерил Стрип выбрала классический комплект-двойку пудрового цвета. К ней идеально подходила шелковая блуза этого же оттенка и сумочка более бледного тона.

Лиза Колон-Зайас

Актриса, получившая "Эмми" за сериал "Медведь", объединила зеленое платье с пайетками с маникюром красного цвета. И хотя эту комбинацию обычно считают неудачной, звезде удалось ее разбавить серебряным колье и серьгами.

Ниси Нэш

Звезда сериала "Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера" надела невероятное багровое платье, подчеркивающее ее фигуру. Платье состояло из матовой и шелковой тканей и имело асимметричное декольте. Разбавила темные оттенки Нэш серебряными украшениями: браслетом, серьгами и кольцом.

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