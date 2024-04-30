Семь роскошных причесок на лето для женщин 50+, которые молодят и придают шарму

После 50 лет волосы могут терять объем, становиться более тонкими и ломкими. Изменяется также структура лица, появляются морщинки, а кожа теряет упругость. Правильно подобранная прическа поможет зрительно скорректировать овал лица, подчеркнуть преимущества и добавить плотности волосам.

Не существует универсальных советов по выбору прически. Следует обратиться к опытному парикмахеру, который поможет подобрать стрижку, которая молодит и добавляет шарма. Редакторы She Finds рассказали, из каких 7 вариантов можно смело выбирать этим летом.

Длинные локоны

Несколько волнистая шевелюра может добавлять молодости благодаря своей мягкости, объему и женственности. Не секрет, что крепкие и длинные волосы свидетельствуют о его здоровье, поэтому такая многослойная и простая прическа визуально позволит избавиться от нескольких лет.

Текстурированный асимметричный боб

Текстурированность позволяет мастеру работать с преимуществами и недостатками. Благодаря четкой форме боба можно сделать акцент на сильной стороне, скорректировать овал лица и избавиться от секущихся концов.

Пикси

Пикси часто рекомендуют женщинам из-за простоты в уходе, универсальности и способности визуально добавить объема. Это стильная стрижка, которая подходит многим красавицам после 50 лет и делает жизнь более легкой.

Челка

Челка может стать отличным дополнением к образу. Она помогает скрыть морщины на лбу, подчеркнуть глаза, сделать лицо более симметричным и добавить объем у корней.

Итальянский боб

Универсальная длина этого варианта боба позволит сделать его как дамам, которым нужно собирать волосы, так и тем, кто любит демонстрировать свою женственность распущенными прядями. В итальянской интерпретации боба преобладают именно небрежно закрученные пряди, как после купания в соленой воде.

Бикси

Многослойность стрижки бикси визуально придает волосам объем, что делает прическу более пышной и динамичной. Бикси обычно стригут на тонкие волосы, благодаря чему они кажутся более густыми и текстурированными, а ее популярность среди молодежи позволяет создать правильные ассоциации.

Лестница

Визитка Дженнифер Энистон – стрижка с укороченными прядями у лица – всегда будет модной, ведь придает образу небрежности, простоты и шарма. Вот почему и в 55 лет актриса продолжает носить эту прическу.

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