Быть в тренде. 5 лучших стрижек в стиле боб для вьющихся волос

Стрижка боб не только невероятно элегантна и проста в уходе, но и будет идеально подходить что к повседневному образу, что к праздничному. Особым он будет обладательницам кудряшек, ведь натуральные волны создадут объем в прикорневой зоне.

Однако огромным нюансом боба является постоянное посещение парикмахера для его корректировки. Так волны будут иметь невесомый вид и впечатление легкой укладки. Who What Where UK советует создавать несколько слоев стрижки, что визуально сделает объем.

"Боб требует более частых стрижек, чтобы поддерживать правильную форму волос. Однако, поскольку короткие волосы не отягощают его, прическа боб на самом деле может создать более естественный подъем и объем для вьющихся волос", – пояснил стилист Стефан Феррейра.

Боб Old money

Роскошный стиль и роскошная прическа, которой характерна многослойность и текстурность у лица. С таким бобом будет гармонично сочетаться небольшая челка.

Классический боб

Классикой следует считать стрижку к подбородку с центральным пробором. Он универсален для любой формы лица и структуры волос.

Приглушенный боб

Приглушенный боб хоть и нуждается в постоянном подстригании, но имеет ровный срез, что подчеркнет острые части лица.

Боб с челкой

Это отличный способ создать нежный образ независимо от типа стрижки. Как отмечает WWW, он игривый и подходит для любой текстуры волос.

Французский боб

Именно этот боб будет идеально подходить для волнистых от природы локонов. Он подчеркивает весь шарм образа, и, как указывает источник, будет иметь особый вид, если пробор создать сбоку.

