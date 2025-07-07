Сделают простой образ элегантным: хитовые аксессуары лета

Летом, особенно в жаркие дни, мы не носим на себе много одежды. Поэтому пространства для экспериментов с образами остается не так много.

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Именно поэтому в эти дни на первый план выходят аксессуары. Они помогают создать модный и стильный лук, даже когда на вас надеты только джинсы и простая трикотажная майка. А каковы самые модные аксессуары этого лета, рассказало издание Who What Wear. Его редакторы изучили соцсети модных инфлюенсеров и назвали 6 вещей, без которых не обойтись настоящей моднице.

Бандана

Если в 2024 году в моде были винтажные шелковые платки, то этим летом им на смену приходят более демократичные хлопковые банданы. Этот тренд сочетает в себе провинциальную привлекательность с непринужденностью 60-х. Но не думайте, что это символ современного коттеджкора. Наоборот, женщины из мегаполисов носят такие простые, но стильные платки со всем – от строгих прямых джинсов до изысканных архитектурных топов.

Колье в виде ракушки

Лето – время путешествий, в первую очередь – путешествий к морю. Поэтому в этом сезоне такими популярными являются аксессуары на морскую тематику. Обязательно дополните свой гардероб акцентным колье с подвесом в виде морской ракушки. Оно напомнит о школьных каникулах даже в жарком мегаполисе или привнесет пляжный штрих в элегантный ансамбль. Такие колье забавные, непринужденные и могут стать единственным предметом, который соберет ваш лук, даже очень простой, воедино с помощью выразительного акцента.

Пояс-шарф

Бывают моменты, когда меньше значит больше, а бывают случаи, когда ограниченное количество вещей можно приспособить для создания впечатляющих образов. Тренд на пояса, сделанные из шелковых шарфов и платков – один из таких случаев. Когда вы надеваете простую рубашку и джинсы с подкатами, просто намотайте такой предмет на талию. И это создаст иллюзию того, что вы потратили больше времени и усилий на то, чтобы выглядеть стильно, чем это было на самом деле.

Плетеная кожаная сумка из кожи

На смену сумкам-корзинам и сумкам-тоут в этом сезоне приходят плетеные сумки. Но материал для плетения желательно иметь неожиданный. Такой, как кожаные ремешки. Такая сумка станет символом роскоши и мастерства, а добавление такого аксессуара моментально сделает весь ваш образ более изысканным.

Шляпа из рафии

Кстати, о плетении. Шляпки этим летом тоже стоит покупать не соломенные. В тренде сейчас рафия. Эти головные уборы вытеснили из трендов популярные в прошлом году бейсболки. Этот материал, полученный из высушенных листьев тропической пальмы, более мягкий и гибкий, он приятнее на ощупь, чем сухая солома, и имеет более гладкий и блестящий вид. Это проявление тихой роскоши среди подобных аксессуаров.

"Желейные" вьетнамки

Из всех типов босоножек этим летом наиболее трендовыми являются вьетнамки. А самыми модными являются вьетнамки, которые своим материалом имитируют желе. В этом сезоне их носят с летними костюмами, платьями, жакетами, шортами – буквально со всем. И чем больше ваша пара будет напоминать по текстуре медузу, тем моднее будет ваш образ.

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