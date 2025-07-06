Будете собирать восхищенные взгляды: лучшие прически лета-2025

Летний сезон традиционно сопровождается обновлением в модных тенденциях, и прически не являются исключением. В воздухе витает потребность в обновлении: кто-то устал от своего фирменного образа, кто-то готовится к долгожданному путешествию, а кто-то просто хочет попробовать что-то новое – стильное, удобное и "в духе сезона".

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Среди актуальных вариантов – как практичные, так и стилистически новые решения, адаптированные к жаре, активному ритму жизни и повышенному вниманию к естественности. Звездные стилисты – Мишель Дуэньяс, соосновательницы Arove, и Сюзетт Бузер, эксперта Dippity-Do, рассказали, какие стрижки, укладки и цвета будут доминировать этим летом.

Стиль 90-х

Прическа с объемом и мягкими прядями у лица – новый хит среди модниц, которые вдохновляются ретро-эстетикой. Этот образ напоминает стиль супермоделей 90-х и, по словам Дуэньяс, остается легким и комфортным даже в жару.

"Это воздушная укладка, которую можно носить целый день, она не выглядит слишком старательно, но в то же время изысканно", – подчеркнула стилист.

Французский боб

Четкий силуэт, глянцевый блеск, длина чуть выше челюсти – французский боб вернулся в моду. Вдохновением стал образ Софии Ричи Грейндж, которая сделала эту стрижку новым синонимом "парижанки на лето".

"Это вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и свежо без лишней укладки. Но перед сменой стиля – обязательно проконсультируйтесь со своим стилистом", – советует Дуэньяс.

Люкс-боб

Еще один вариант боба, но с другим настроением – более плотный, блестящий и "дорогой" по виду. Хейли Бибер задала тон, соединив шоколадно-коричневые пряди с укороченной длиной – и выглядит это потрясающе.

Эта прическа – идеальна для тонких волос: создает объем, добавляет текстуры и подходит как на день, так и на вечер.

Солнечное осветление

Относительно цвета – главный тренд лета 2025 звучит как "солнце в волосах". Самые популярные оттенки – абрикосовый блонд, теплое золото, натуральные медовые тона. Мелирование и тонирование должны имитировать легкое осветление от солнца, а не выглядеть искусственно.

"Это естественность с сиянием. Абрикосовый блонд особенно хорошо смотрится летом, добавляя свежести и тепла образу", – объясняет Дуэньяс.

Классический пикси

Короткая стрижка "пикси" – выбор для смелых и практичных. Стильно, удобно, прохладно, а главное – никаких хлопот с укладкой.

"Клиенты все чаще выбирают прически, которые не требуют сложного ухода, но выглядят эффектно и современно. Пикси – именно такая", – рассказала Сюзетт Бузер.

Пляжные косички

Если вы искали способ защитить волосы от жары и влаги, при этом оставаясь в тренде – богемные косы именно то, что нужно. Они универсальны, изящны и подходят как для отпуска, так и для городских будней.

"Кудри и косы – лучшие защитные прически сезона. Они стильные и позволяют оставаться опрятными даже в самые жаркие дни", – отметила Бузер.

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