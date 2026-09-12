Самый популярный макияж этой осени: как создать эффект замшевых теней

Осенью 2026 года в макияже глаз на первый план выходит более мягкая альтернатива классическому smoky eyes. Вместо насыщенного черного и резких переходов визажисты всё чаще выбирают приглушённые матовые оттенки, которые создают на веках эффект замши.

Видео дня

Тренд получил название suede eye shadow. Его главная особенность – растушеванные коричневые, бежевые, серо-бежевые и шоколадные тени без резких границ и выраженного блеска. Визажисты говорят, что такой макияж подходит как для повседневных образов, так и для вечернего выхода.

Что такое "замшевые" тени

Название тренда связано не с отдельным видом косметики, а с визуальным эффектом. Тени должны создавать мягкое, матовое, слегка бархатистое покрытие, напоминающее поверхность замши.

Лучше всего для такого макияжа подходят:

светло-коричневый и карамельный;

песочный и бежевый;

шоколадный;

taupe – холодный серо-коричневый;

greige – смесь серого и бежевого.

Яркий контраст здесь не нужен. Наоборот, основа suede eye shadow – легкая полупрозрачная растушевка.

Как сделать модный макияж

Повторить тренд можно даже с помощью одного оттенка.

Небольшое количество матовых теней наносят на подвижное веко, после чего тщательно растушевывают края пушистой кистью. Больше всего цвета можно оставить у линии ресниц, а ближе к складке века сделать его почти незаметным.

Для более выразительного эффекта более темный оттенок добавляют в наружный уголок глаза. Важно, чтобы между цветами не было чёткой границы.

Черная подводка для такого макияжа необязательна. Если хочется подчеркнуть линию ресниц, лучше использовать коричневый карандаш и также немного его растушевать.

Почему этот тренд напоминает макияж 90-х

Идея приглушенных матовых век вовсе не нова. Подобные оттенки были популярны ещё в 1990-х годах, когда в макияже часто использовали коричневую и серо-бежевую палитру. Позже её в значительной степени вытеснили более драматичные smoky eyes с чёрными и графитовыми тенями.

Теперь эта тенденция вернулась, но в более современном варианте: цветов используют меньше, края растушевывают максимально мягко, а общий образ остается более легким.

Почему "замшевые" тени подходят зрелой коже

Такой макияж может быть удачным вариантом и после 50 лет. Причина – в отсутствии большого количества блестящих частиц, которые способны дополнительно подчеркивать текстуру кожи.

Мягкие матовые тени с хорошо растушёванными краями могут визуально сделать веко более ровным, а правильно размещённый более тёмный оттенок во внешнем уголке – немного "поднять" форму глаза.

Однако важно выбирать не слишком сухую косметику. Меловые матовые тени могут скатываться в складки и, наоборот, делать их более заметными. Для зрелой кожи лучше подойдут продукты с мягкой текстурой, которые легко растушевываются и не пересушивают веко.

Главное преимущество тренда

Suede eye shadow не требует сложной техники или большой палетки. Для полноценного макияжа иногда достаточно одного коричневого или серо-бежевого оттенка.

Именно эта простота делает тренд универсальным: он подчеркивает глаза, хорошо сочетается с осенней палитрой одежды и в то же время не создает слишком тяжелого макияжа.

OBOZ.UA также предлагает стильные варианты маникюра на осень.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.