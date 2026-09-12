Самый популярный макияж этой осени: как создать эффект замшевых теней
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Осенью 2026 года в макияже глаз на первый план выходит более мягкая альтернатива классическому smoky eyes. Вместо насыщенного черного и резких переходов визажисты всё чаще выбирают приглушённые матовые оттенки, которые создают на веках эффект замши.
Тренд получил название suede eye shadow. Его главная особенность – растушеванные коричневые, бежевые, серо-бежевые и шоколадные тени без резких границ и выраженного блеска. Визажисты говорят, что такой макияж подходит как для повседневных образов, так и для вечернего выхода.
Что такое "замшевые" тени
Название тренда связано не с отдельным видом косметики, а с визуальным эффектом. Тени должны создавать мягкое, матовое, слегка бархатистое покрытие, напоминающее поверхность замши.
Лучше всего для такого макияжа подходят:
- светло-коричневый и карамельный;
- песочный и бежевый;
- шоколадный;
- taupe – холодный серо-коричневый;
- greige – смесь серого и бежевого.
Яркий контраст здесь не нужен. Наоборот, основа suede eye shadow – легкая полупрозрачная растушевка.
Как сделать модный макияж
Повторить тренд можно даже с помощью одного оттенка.
Небольшое количество матовых теней наносят на подвижное веко, после чего тщательно растушевывают края пушистой кистью. Больше всего цвета можно оставить у линии ресниц, а ближе к складке века сделать его почти незаметным.
Для более выразительного эффекта более темный оттенок добавляют в наружный уголок глаза. Важно, чтобы между цветами не было чёткой границы.
Черная подводка для такого макияжа необязательна. Если хочется подчеркнуть линию ресниц, лучше использовать коричневый карандаш и также немного его растушевать.
Почему этот тренд напоминает макияж 90-х
Идея приглушенных матовых век вовсе не нова. Подобные оттенки были популярны ещё в 1990-х годах, когда в макияже часто использовали коричневую и серо-бежевую палитру. Позже её в значительной степени вытеснили более драматичные smoky eyes с чёрными и графитовыми тенями.
Теперь эта тенденция вернулась, но в более современном варианте: цветов используют меньше, края растушевывают максимально мягко, а общий образ остается более легким.
Почему "замшевые" тени подходят зрелой коже
Такой макияж может быть удачным вариантом и после 50 лет. Причина – в отсутствии большого количества блестящих частиц, которые способны дополнительно подчеркивать текстуру кожи.
Мягкие матовые тени с хорошо растушёванными краями могут визуально сделать веко более ровным, а правильно размещённый более тёмный оттенок во внешнем уголке – немного "поднять" форму глаза.
Однако важно выбирать не слишком сухую косметику. Меловые матовые тени могут скатываться в складки и, наоборот, делать их более заметными. Для зрелой кожи лучше подойдут продукты с мягкой текстурой, которые легко растушевываются и не пересушивают веко.
Главное преимущество тренда
Suede eye shadow не требует сложной техники или большой палетки. Для полноценного макияжа иногда достаточно одного коричневого или серо-бежевого оттенка.
Именно эта простота делает тренд универсальным: он подчеркивает глаза, хорошо сочетается с осенней палитрой одежды и в то же время не создает слишком тяжелого макияжа.
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